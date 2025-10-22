MHP'den Kıbrıs Türklerini kızdıracak sözler: ‘Siz evcilik oynar gibi devletçilik oynayasınız diye…’

KKTC’de Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin lideri Tufan Erhürman’ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması üzerine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı tartışma sürüyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden, CTP’nin Bahçeli’nin sözlerine yönelik yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Yalçın şunları yazdı:

“CTP'den gelen açıklamada, Sayın Genel Başkanımız ve MHP'ye yönelik saygısız ve üsttenci bir dil kullanılmıştır. Bu hadsizliği şiddetle kınıyoruz. Çok erken şımaran CTP'ye ve Türkiye’nin iradesinden kendini soyutlamaya çalışan bilimum gafillere şunu hatırlatıyoruz: Türk ordusu Kıbrıs Türklerini Rum ve Yunan mezaliminden siz evcilik oynar gibi devletçilik oynayasınız diye kurtarmamıştır. Kıbrıs Türklüğünün geleceğinin Rum kesiminin tekelci egemenlik hayalleri ile İsrail’in gizli emellerine feda edilmesine seyirci kalmayacağız. AB yardımlarına konacağım diye Kıbrıs Türklüğünün haysiyet ve şerefinin ayaklar altına alınmasına seyirci kalmayacağız. Büyük Türk milliyetçisi Atatürk’ün, "Türkiye’nin güney sınırlarının güvenliği Kıbrıs’tan geçer." şeklindeki vasiyeti, cümle heveskârların kulaklarına küpe olmalıdır.”

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Bahçeli, seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz yaptığı çıkışında ısrar ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

“KKTC'de yapılan seçim sonucu çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türkünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalı.

KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır. 81 Düzce'den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır. 81 Düzce'den sonra 82'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir.”

CTP’DEN AÇIKLAMA: AÇIK BİR SALDIRI VE SAYGISIZLIK

CTP ise Bahçeli’nin ifadeleri üzerine bir açıklama yayımlayıp “Türkiye Cumhuriyeti siyasi partilerinden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin ‘82. ili’ olması yönündeki ifadeleri, Kıbrıs Türk halkının iradesine, siyasi eşitliğine ve uluslararası hukuk gerçeklerine tamamen aykırıdır. Kabul edilemezdir.

Bu tür açıklamalar, Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin hakkına, yıllardır süregelen kendi kendini yönetme mücadelesine ve uluslararası alanda saygı gören eşit siyasi özne olma talebine açık bir saldırı ve saygısızlıktır.

Kıbrıs Türk halkının iradesini değersizleştiren herhangi bir siyasi söylem bizim için kabul edilebilir değildir” demişti.