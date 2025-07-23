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MHP’den 'kokain' açıklaması: 'Her partide ahlaksızlar bulunabilir'

MHP’den 'kokain' açıklaması: 'Her partide ahlaksızlar bulunabilir'

23.07.2025 13:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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MHP’den 'kokain' açıklaması: 'Her partide ahlaksızlar bulunabilir'

MHP’ye yakın Türkgün gazetesi, MHP amblemli paketlerde ele geçirilen kokain için “Her siyasi parti ve ideolojik yapının içinde ahlaksızlar, iş takipçileri, rüşvetçiler ya da kimlik ve sıfatını istismar edenler bulunabilir” açıklaması yaptı.

Bulgaristan’da 18 Temmuz’da düzenlenen operasyonda Türkiye'ye açılan Kapıkule Sınır Kapısı’ndan geçmek isteyen diplomatik plakalı bir araçta 205 kilo 940 gram kokain ele geçirilmişti.

Bulgaristan Gümrük Dairesi'nin paylaştığı görüntülerde kokain dolu bazı paketlerin üzerine MHP’nin “üç hilal” ambleminin yerleştirilmiş olması dikkat çekmişti.

Gündem haline gelen bu operasyona ilişkin MHP'den açıklamayı ise Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı Yıldıray Çiçek yaptı. Çiçek, partiye Türkgün gazetesindeki yazısında, olayın haber haline getiren yayın organlarını hedef alarak şöyle dedi:

"Sol medyanın ve trollerin, Bulgaristan’daki bu olayı çarpıtarak MHP’yi ve Ülkücü camiayı karalama çabası, onların alışıldık ikiyüzlülüğünün yalnızca yeni bir örneği. Oysa benzer olaylar, geçmişte defalarca onların ideolojilerini ve destekledikleri yapıları da hedef almadı mı? Kendilerini çok akıllı, herkesi kör, alemi sersem sanıyorlar."

"KUMPAS, DÜPEDÜZ ŞEREFSİZLİK"

"Her siyasi parti ve ideolojik yapının içinde ahlaksızlar, iş takipçileri, rüşvetçiler ya da kimlik ve sıfatını istismar edenler bulunabilir. Ancak bu, bir partinin programı ya da tüzüğüyle eş tutulamaz; yapanın kişisel ahlaksızlığı ve suçudur" diyen Çiçek, yazısını şu ifadelerle tamamladı:

"Elbette AK Parti’den, MHP’den ve diğer partilerden de bu tür sıfat istismarına dair örnekler bulunabilir. Ancak Bulgaristan’daki olay üzerinden, üç hilal sembolünü kasıtlı bir kumpasla ilişkilendirip MHP ve Ülkücü Hareket’i genelleyerek karalamak, düpedüz şerefsizliktir. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, üç hilal sembolünü istismar edenlere karşı yıllardır sergilediği ilkeli duruş ortadayken, sol medyanın bu olay üzerinden genelleme yapması, kara propaganda saplantılı, takıntılı ve hastalıklı ideolojilerinin bir kusmuğudur. Yıllardır kusuyorlar ama üç hilali asla kirletemiyorlar…"

İlgili Konular: #MHP #kokain

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