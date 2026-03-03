MHP'den yeni kanun teklifi: '3 ilçe birleşip il olsun'

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Konya'da yer alan Ereğli ilçesinin il olabilmesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu.

Teklifte ayrıca, Ereğli mahalleleri olan Aziziye, Belkaya ve Zengen'in de ilçe statüsüne taşınması amaçlanıyor.

"HAYIRLARA VESİLE OLSUN"

MHP'li Koçak, X hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şunları söyledi:

"Konya’nın en önde gelen ilçelerinden olan Ereğli’nin il olmasını öngören “Ereğli Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi” başlıklı yasama çalışmamızı TBMM Başkanlığına sundum. Teklifle, hâlihazırda Ereğli ilçesine bağlı olan Aziziye, Belkaya ve Zengen mahallelerinin ilçe statüsüne çıkarılması da hedefleniyor. Konya’mız ve Ereğli için hayırlara vesile olsun!"

NÜFUSU 158 BİN

Konya'nın güneydoğusunda yer alan Ereğli'nin nüfusunu yaklaşık 158 bin kişi oluşturuyor.

Ereğli'nin Konya şehir merkezine uzaklığı ise 150 kilometre.