Yayınlanma: 16.04.2023 - 15:24

Güncelleme: 16.04.2023 - 15:24

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan kimdir, nereli, kaç yaşında?

ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN KİMDİR?

Ali Muhittin Taşdoğan, 1973 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te tamamlandıktan sonra, 1997 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Türkiye'nin farklı yerlerinde doktorluk yaptıktan sonra 2015 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Yrd. Doç. Dr. kadrosunda çalışırken milletvekili adayı olmak üzere istifa etti. Türk Tabipler Birliği, Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği ve Bilimsel Nöralterapi Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarında üye olarak görev aldı. 2018 yılında yapılan genel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Gaziantep milletvekili seçildi.

ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN ÖZEL YAŞAMI

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Taşdoğan, evli ve 4 çocuk babasıdır.



