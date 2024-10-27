MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin çağrısı sonrası Erdoğan’ın sessizliği dikkat çekti

Yayınlanma: 27.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.10.2024 - 04:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terörist elebaşısı Abdullah Öcalan’ı Meclis’e çağırmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilgili yorum yapmaması tartışma konusu oldu. Erdoğan’a söz konusu durumun BRICS Zirvesi dönüşü uçakta sorulmaması da dikkat çekti. AKP içinden Erdoğan’ın, “Bahçeli’nin yaptığı çağrıyı önceden bilmediği” ileri sürüldü. Söz konusu çağrı üzerinden yapılan tartışmaları ve partilerine gelen eleştirileri değerlendiren CHP kurmayları, bu konuda asıl muhatapların “fikrin sahibi Devlet Bahçeli ile konuya sessiz kalan Erdoğan” olduğunu söyledi.

Bahçeli’nin Erdoğan’dan habersiz bir çıkış yapmayacağını belirten partililer, “Erdoğan tepki çekecek şeyleri her zaman farklı kanallardan yoklar. Kamuoyunu bu kez de Bahçeli üzerinden yokluyor. Yoksa Erdoğan’ın haberi olmasa Ömer Öcalan’a nasıl birden izin verilir ve gidip Abdullah Öcalan’la görüşür? Demek ki bir süredir arka plandan görüşmeler yapılıyor, Bahçeli sadece sesli olarak bunu gündeme getiriyor” yorumunu yaptı.

‘TEK BİR AKTÖR YOK’

Bahçeli’nin Meclis’i ve tüm partileri dışlayarak yaptığı bir çağrının Kürt vatandaşların yaşadığı sorunları çözmeyeceğini ve terörü bitirmeyeceğini vurgulayan CHP kurmayları, “Geride kalan haftada hem Diyarbakır’da vatandaşlarla bir araya geldik hem de TUSAŞ terör saldırısı sonrası şehit ailelerini ziyaret ettik. Hepsi çözüm bekliyor. Herkesin beklentisi terörün, akan kanın durması. Toplum artık şehit gelmesini istemiyor. Bölge halkı AKP ve MHP’yi samimiyetsiz buluyor. Bu, iktidarın herkesi dışlayarak tek bir aktöre çağrı yapmasıyla bitecek bir sorun değil. Ayrıca bu, Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı eşit yurttaşlık gibi diğer sorunlara da çare olmaz. Bunlar için ortada DEM Parti de var Selahattin Demirtaş da var. Sürecin siyasi partilerle, yasal aktörlerle yürütülmesi gerekir. İnsanların kaygıları, kafalarında soru işaretleri olamaması için de her şey şeffaf olmalı. Ne olacaksa Meclis’te, herkesin gözü önünde, yasal ve siyasal aktörleriyle olmalı” diye konuştu.