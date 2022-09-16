MHP Hakkari İl Başkanlığı'nda yangın

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hakkari İl Başkanlığında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

(İHA)
16 Eylül 2022 Cuma, 16:33
MHP Hakkari İl Başkanlığı'nda yangın
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MHP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu Bulvar Caddesi üzerindeki binada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiği yangın, itfaiye ekibinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemleri alırken, yurttaşlar ise yükselen dumanı cep telefonu ile görüntüledi.


MHP hakkari Yangın

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