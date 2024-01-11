MHP, ikisi büyükşehir 55 başkan adayını açıkladı

Yayınlanma: 11.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 11.01.2024 - 03:10

Cumhur İttifakı kapsamında AKP’nin de destekleyeceği Mersin’de MHP Mersin İl Başkanı Serdar Soydan’ın aday gösterilmesi dikkat çekti. 2009’dan bu yana Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Cengiz Ergün ise yeniden aday yapıldı.

KARA’NIN ÜZERİ ÇİZİLDİ

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin memleketi olan Osmaniye’de ise üç dönemdir görev yapan Kadir Kara’nın üstü çizildi. Kara yerine Mersin Toroslar’da kaymakam olarak görev yapan ve adaylık için istifa eden İbrahim Çenet’ aday gösterildi.

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın açıkladığı listede Amasya’da Bayram Çelik, Bartın’da Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ile “yola devam” kararı alındı. Bayburt’ta Hükmü Pekmezci, Çankırı’da İsmail Hakkı Esen, Erzincan’da Bekir Aksun, Karabük’te Rafet Vergili, Karaman’da Savaş Kalaycı, Kastamonu’da Yüksel Aydın, Nevşehir’de Adnan Doğu, Niğde’de Hamdi Doğan aday gösterildi. MHP, “belediyesi olmasına karşın milletvekilliği seçimlerinde vekil çıkaramayan” Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu’nun da “biletini kesti.” Vidinlioğlu yerine Yüksel Aydın’da karar kılındı.

KALECİK MHP’DE

Ankara’da Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’le “yolla devam” kararı alınırken, 2014’ten bu yana Polatlı Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mürsel Yıldızkaya’nın ise üzeri çizildi. MHP, Polatlı’da Levent Çağlancı’yı aday gösterdi. Kalecik Belediye Başkanlığı için de Erdal Dal’da karar kılındı.

İstanbul’da Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ise yeniden aday gösterilirken yine 2019’da belediye başkan adayı olan Serkan Toper de bir kez daha Beşiktaş belediye başkan adayı olarak listede yer aldı.