MHP ile İYİ Parti arasında gerilim tırmandı: Bahçeli’nin önerisi tansiyonu yükseltti

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun. Biri Kürt, diğeri Alevi olsun” önerisine “Türkiye’yi bölmektir” tepkisini göstermişti. Türkeş’in sözleri MHP-İYİ Parti arasındaki gerilimi tırmandırdı. İYİ Parti’yi hedef alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Terörsüz Türkiye olgusunu ‘teröristlerle birliktelik ve ihanet süreci’ olarak nitelendiren İP sözcülerinin zekâ seviyesi, Homo Sapiens’inkinden de geride” dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise “Senin siyaseten bu sürece dümen kırmanı da ayıplıyor hatta düştüğün hali gördükçe acıyoruz. Terör örgütü PKK, sözde kongresinde aldığı sözde fesih kararında Cumhuriyet ve tapu senedimiz Lozan’a dil uzatırken o gelişmiş beyninle bir kelam edip cevap vermedin de bize mi laf yetiştiriyorsun?” ifadeleriyle Yalçın’a yanıt verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun. Biri Kürt, diğeri Alevi olsun” dediği iddiası, Bahçeli tarafından doğrulanmıştı. İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş da Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “Bu kesinlikle Türkiye’nin bekasına tehdittir. Türkiye’yi Lübnanlaştırmaktır, Türkiye’yi bölmektir” tepkisini göstermişti. Söz konusu ifadeler, MHP ve İYİ Parti arasında gerilime yol açtı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada İYİ Parti’yi hedef aldı.

İYİ Parti’ye sert eleştiriler ve hakaretler yönelten Yalçın, “İP’in sözcüleri, politik zırvalarıyla saç baş yolduruyor. İP’lilerin gelişmemiş beyinleri; siyasi saçmalıklarına başka saçmalıklarla delil getirmekten öteye geçemiyor. Bunların siyaset konusunda aklı ya tersten işliyor veya hiç kafaları çalışmıyor. Terörsüz Türkiye olgusunu “teröristlerle birliktelik ve ihanet süreci” olarak nitelendiren İP sözcülerinin zeka seviyesi, Homo Sapiens’inkinden de geride” dedi.

‘FETÖ KURGULU İP’LİLER”

“Açılım” sürecinin milletçe desteklendiğini savunan Yalçın, “FETÖ kurgulu İP’liler suyun akışına şiddetle direniyor. İP’liler istiyorlar ki terör sürsün, yeni şehitler gaziler gelsin. Kaos devam etsin. Bölgemiz yangın yerine dönsün. Terörle mücadeleye yeni milyar dolarlar sarf edilsin. Onlar da bol bol istismar etsinler” ifadelerini kullandı. Yalçın, “Bu arada Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin değerlendirmelerini çarpıtan A. Taş’a, Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in “‘Türk ne kadar Kürt’se, Kürt de o kadar Türk’tür’ tespitini hatırlatıyoruz” diye konuştu.

İYİ Partili yöneticilere sorular yönelten Yalçın, “Görmezden geldiğiniz insanlarla neden TBMM çatısı altında yasama görevi yapıyorsunuz? Gerek MHP’de gerekse diğer partilerde siyaset yapan Kürt kökenli vatansever vatandaşlarımızı da mı görmezden geliyorsunuz? Devletin caydırıcı gücü, varlık refleksi ve beka kudreti karşısında pes ederek silahlı mücadeleden vazgeçip meşru yolları seçenlere, ‘Hayır, sakın demokratik yöntemleri seçmeyin. Aman, siz yolunuza terörle devam edin’ mi diyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

‘‘İHANET’ DEDİĞİMİZ İÇİN Mİ BOZULDUN?’

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’dan Yalçın’a jet yanıt geldi. Poyraz, “Belli ki çıkmazdasın bir yol arıyorsun. Kafanda deli sorular, bulamadığın cevaplar. İşte o beynin ne kadar gelişmiş olsa da dara düşünce homosapiens zeka seviyesindeki bir İYİ Partiliden yardım istiyorsun. İYİ Parti, senin gibi siyaseten değil, cumhuriyet ve ulus devlet perspektifinden bu süreci değerlendiriyor. Senin siyaseten bu sürece dümen kırmanı da ayıplıyor hatta düştüğün hali gördükçe acıyoruz. Abdullah Öcalan denen katil, İmralı’da ‘İmar kanununa aykırılıktan’ değil, ‘Terörden’ hükümlü. Bu caninin kılavuzluğunda, bunun reçeteleri ile, buna atıf yaparak, daha da ileri gidip ‘kurucu önder’ olarak tanımlayıp TBMM’ye davet ederek yönettiğiniz süreçten utanmadın da ‘Teröristle birliktelik ve ihanet’ dediğimiz için mi bozuldun?” dedi.

‘KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’DİR’

Terör örgütü PKK’nın fesih kararına işaret eden Poyraz, “PKK, Türk milletini, Türk devletini, Türk hükümetlerini, Türk askerini ve polisini, TBMM’yi inkarcılık, soykırım, asimilasyon ve imha ile itham edip, Cumhuriyet ve tapu senedimiz Lozan’a dil uzatırken o gelişmiş beyninle bir kelam edip cevap vermedin de bize mi laf yetiştiriyorsun? DEM Parti’nin dünden bugüne farklı parti isimleri altında ancak hiç değişemeyen tezlerini ve görüşlerini asla onaylamadık. Bugün de onaylamıyoruz. Bizim değil senin, bu tezlere ve görüşlere ilişkin tutum değişikliğini izah etmen gerekmiyor mu? Sana, kirli diline, siyasi dönüşlerine tahammül ediyorsak her şeye tahammül edebildiğimizi anlayamadın mı hâlâ? DEM ve AKP ittifakınız ile neredeyse 400 vekile yaklaştınız.

İYİ Parti ise 29 milletvekili ile TBMM’de ve sahada Atatürk’ün yüklediği birinci vazifenin, banisi olduğu cumhuriyetin değerlerinin savunucusu, büyük türk milletinin sesi ve vicdanı oldu. Senin gelişmiş beynin idrak edemese de; MHP gibi köklü bir partide, her biri vicdan olan ve bu ihanete karşı olan sayısı; ihanet süreci destekçisi olan sizden çok daha fazla emin olabilirsin” ifadelerini kullandı. Poyraz, “Terör örgütü ile yıllarca mücadele etmiş, kimi gazi kimi şehit olmuş, anadili de Türkçe olmayan bu vatanın evlatları olan Kürtleri, korucuları, aşiretleri şimdi el sıkıştığınız terör örgütünün hedefi yapan kim? Kürtlerin temsilcisi ne İmralı’daki canidir ne Kandil’deki teröristtir ne Irak’ın kuzeyindeki barzan ağalarıdır ne de DEM partidir. Kürtlerin temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti devletidir. O gelişmiş beynin idrak edemedi” diye konuştu.