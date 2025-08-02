MHP'li avukatlara ağır ithamlar: İBB operasyonları Cumhur'u karıştırıyor mu?

19 Mart'tan itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi hedef alarak başlatılan operasyonlarla ilgili olarak Cumhur İttifakı'nın ortakları arasında "pazarlık" iddiası ortaya atıldı.

İddiaya dile getiren ise iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Emre Erciş oldu. Erciş, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı iddiaya konu paylaşımda, ismini vermediği bazı MHP'li avukatları işaret edip "uyarıyorum" dedi.

Erciş, MHP'li avukatların Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün kardeşi ile buluşup Akgün için "ev hapsi" pazarlığı yaptığını ve yapılan anlaşmayla para aldıkları öne sürdü.

MHP SESSİZ

Erciş'in tartışma yaratan iddiası AKP çevrelerinde tepkiye yol açarken MHP cephesi henüz sessizliğini koruyor.

Ortaya atılan iddia ise Cumhur İttifakı'nın iki kanadı arasında İBB'ye yönelik operasyonlar ve yargı alanı üzerinden başlayan bir gerilim işareti olduğu yorumlarına yol açtı.

FETİ YILDIZ ÇAĞRI YAPMIŞTI

Bahçeli'nin hukukçu kurmayı Feti Yıldız, cezaevlerindeki hasta tutuklular için bir çağrı yapmıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa, iyileşinceye kadar infazı geri bırakılmalıdır" demişti.