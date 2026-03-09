MHP’li başkan, Karalar'ın hizmetine 'kondu': 'Baret takarak fotoğraf vermek çok anlamsız'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Zeydan Karalar, Dünya Bankası kaynaklı olarak İller Bankası aracılığıyla Adana Pozantı ve Akçatekir’de yaklaşık 1,1 milyar liralık altyapı projesi yaşama geçirdi. Sürecin hiçbir bölümünde yer almayan ve bu hizmeti yapmak gibi bir görevi de olmayan Adana Pozantı Belediye Başkanı MHP’li Ali Avan, şantiyeye giderek baret taktı.

Fotoğraf çektiren Avan, CHP’li Karalar ve ASKİ’nin yaşama geçirdiği proje için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti. Hizmete yönelik hazırlanan bülteni de belediyenin resmi internet sitesinde yayınladı.

"PROJENİN HİÇBİR AŞAMASINDA YER ALMADILAR"

Adana Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama gecikmedi. Yapılan açıklamada, “Proje, Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ tarafından yürütülmektedir. Bu projelerin finansmanı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yoğun girişimleri ve çabalarıyla Dünya Bankası kaynaklı olarak İller Bankası aracılığıyla Adana'ya kazandırılmıştır. Projenin hiçbir aşamasında yer almayan Pozantı Belediye Başkanı'nın yaptığı açıklamalarda Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'den söz edilmemesi kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmaktadır. Pozantı'da yürütülen söz konusu çalışmalar Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'ye ait olup Pozantı Belediyesi ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır” denildi.

"GÖREVİ BİLE DEĞİL"

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan belediye yetkilileri, “Yasalara göre, orası Adana’nın mahallesi olarak görünüyor. O hizmet Pozantı Belediyesi’nin görevi bile değil. ASKİ’nin görevi, mahallelerdeki pis suyu götürüp temiz suyu getirmektir. Oraya gidip baret takarak fotoğraf vermek çok anlamsız. Bunu yapmaktansa belediyeye ait bir arsaya gidip park yapın. Mahalellere asfalt dökün. Daha yararlı olur” tepkisini gösterdi.