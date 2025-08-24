MHP’li Feti Yıldız’dan dikkat çeken 'KHK' paylaşımı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, X hesabı üzerinden KHK’ye ilişkin bir gönderiyi yeniden paylaştı.

Gazeteci Hilal Köylü’nün Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un sürece ilişkin dile getirdiği ‘geçiş süreci kanunu’ açıklamasını aktardığı paylaşıma bir kullanıcı “Bununla beraat almış KHK’liler arasında bağlantı var mı?” sorusunu yöneltti.

MHP’li Yıldız, söz konusu gönderiyi yeniden (retweet) paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, bugün yayınladığı “Terörsüz Türkiye’ye geçiş sürecinin hukuku!” başlıklı yazısında mevcut duruma uygun ayrı ve özel bir ‘geçiş süreci kanunu’ çıkarılması gerektiğini ifade etmişti.

KHK KONUSUNDAKİ İFADELERİ YALANLAMIŞTI

2025 yılının Mayıs ayında Serbestiyet'ten Hilal Köylü'ye konuşan Yıldız'ın "TBMM'ye sunulması beklenen 'infaz düzenlemesi' için "KHK mağdurlarını da kapsamalı. İnfaz eşitliği sağlayacak kanun yapılmalı" ifadelerini kullandığı iddiaları gündeme gelmişti.

İddiaların ardından Feti Yıldız, söz konusu ifadeleri yalanlamıştı.

Yıldız, konuya dair "Benim KHK ile ilgili herhangi bir kişi ve mecraya beyanım veya açıklamam olmamıştır. Bilerek yapılan yalan haberin hesabı hukuk önünde sorulacaktır. Alıntı yapılan gazeteci yalan haberi özür dileyerek düzeltmiştir. Ortada tipik bir dezenformasyon örneği vardır. Kamuoyuna duyurulur" açıklamasında bulunmuştu.

Hilal Köylü de açıklama yaparak "MHP'li Feti Yıldız herkesin merakla beklediği infaz düzenlemesinin prensipleri hakkında net mesaj veriyor: İnfazda eşitlik. Yıldız'ın yeni anayasa mesajı da çok dikkat çekici. Feti Yıldız'ın KHK mağdurlarıyla ilgili herhangi bir açıklaması olmadı. Feti Bey'le ilgisi olmayan cümleler teknik bir sıkıntıdan ötürü onunmuş gibi yansıdı. Lütfen röportajın bu halini dikkate alınız!" ifadelerini kullanmıştı.