MHP'li Feti Yıldız'dan 'hukuk devleti' mesajlı 'Ferdi Zeyrek' paylaşımı: 'Adil olmayan bir yargı sistemi kişiyi de devleti de koruyamaz'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı
Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, evinde elektrik
akımına kapılan ve hastanede yoğun bakıma alınan Manisa Büyükşehir Belediye
Başkanı Ferdi Zeyrek’e geçmiş olsun dileğinde bulundu.
DİKKAT ÇEKEN “HUKUK DEVLETİ” VURGUSU
"Biz güzel bir milletiz, yeri gelince hemen
kenetleniriz. Birbirimize sahip çıkarız. Bunun kıymetini bilelim" diyen
Yıldız, "Milletsiz devlet olamaz, kişi özgürlüğünü esas almayan, eylem ve
işlemleri yargı denetime açık olmayan devlet de hukuk devleti olmaz. Adil
olmayan bir yargı sistemi kişiyi de devleti de koruyamaz. Devleti savunmasız
bırakacak sözde bir demokratikleşme de kimseye yarar sağlamaz" ifadelerini
kullandı.
MHP'li Yıldız, paylaşımına şöyle devam etti:
"Olaylar karşısında birlikte üzülüyor, birlikte dua
ediyoruz. Evinde elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralanan Manisa
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’e geçmiş olsun, Allah onu
çocuklarına bağışlasın… Acil şifalar diliyorum."