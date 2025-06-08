MHP'li Feti Yıldız'dan 'hukuk devleti' mesajlı 'Ferdi Zeyrek' paylaşımı: 'Adil olmayan bir yargı sistemi kişiyi de devleti de koruyamaz'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, evinde elektrik akımına kapılan ve hastanede yoğun bakıma alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

DİKKAT ÇEKEN “HUKUK DEVLETİ” VURGUSU

"Biz güzel bir milletiz, yeri gelince hemen kenetleniriz. Birbirimize sahip çıkarız. Bunun kıymetini bilelim" diyen Yıldız, "Milletsiz devlet olamaz, kişi özgürlüğünü esas almayan, eylem ve işlemleri yargı denetime açık olmayan devlet de hukuk devleti olmaz. Adil olmayan bir yargı sistemi kişiyi de devleti de koruyamaz. Devleti savunmasız bırakacak sözde bir demokratikleşme de kimseye yarar sağlamaz" ifadelerini kullandı.

MHP'li Yıldız, paylaşımına şöyle devam etti:

"Olaylar karşısında birlikte üzülüyor, birlikte dua ediyoruz. Evinde elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’e geçmiş olsun, Allah onu çocuklarına bağışlasın… Acil şifalar diliyorum."