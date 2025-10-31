'Cumhur İttifakı'nda çatlak' iddiaları konuşulurken, MHP'li Feti Yıldız'dan manidar cuma mesajı: 'Önerilerimiz pratik bir değer ifade etmedikçe...'

Saray'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kurmaylarının katılmaması dikkati çekti.

Bahçeli, Anıtkabir'deki tören de dahil olmak üzere gün boyu düzenlenen törenlere de katılmamış, MHP'yi Celal Adan ve Erkan Akçay temsil etmişti. Ancak resepsiyona ne Bahçeli ne de kurmayları katıldı.

Bahçeli ve kurmaylarının resepsiyona katılmaması Cumhur İttifakı'nda kriz yorumlarına neden oldu.

FETİ YILDIZ'DAN MANİDAR CUMA MESAJI

Kulisler hareketlenirken; MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir 'cuma mesajı' geldi.

X'ten bir paylaşım yapan Yıldız, "Toplumun tamamını kucaklayan, temel hak ve özgürlük alanını genişleten, vatandaşın ülkeye aidiyetini ve devlete güvenini pekiştiren adımlara uygun şekilde bir dil inşa edelim. Sükunetle düşünelim. Düşmanlıkları körüklemeye hevesli olanların tuzağına düşmeyelim" dedi.

SON CÜMLESİ DİKKAT ÇEKTİ: ZİHİN CİMLASTİĞİ OLMAKTAN ÖTEYE GEÇEMEZ

Yıldız, paylaşımını "Toplumsal sorunlara yaptığımız önerilerin pratik bir değer ifade etmedikçe zihin jimnastiği olmaktan öteye gidemeyeceğini bilelim" ifadeleriyle bitirdi.

Feti Yıldız'ın paylaşımı şöyle:

Toplumun tamamını kucaklayan,

temel hak ve özgürlük alanını genişleten,

vatandaşın ülkeye aidiyetini ve devlete güvenini pekiştiren adımlara uygun şekilde bir dil inşa edelim.

Sükunetle düşünelim.

Düşmanlıkları körüklemeye hevesli olanların tuzağına düşmeyelim.

CUMHUR'U 'KKTC' MESELESİ Mİ GERDİ?

Cumhur İttifakı ortakları AKP ile MHP arasında 'KKTC' üzerinden bir anlaşmazlık yaşanmıştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli KKTC cumhurbaşkanlığı seçimini Tufan Erhürman'ın kazanması üzerine "Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır" açıklamasını yapmış ve defaatle bu çağrısını yinelemişti.

Bununla beraber AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Kuzey Kıbrıs'la ilgili şu ana kadar AK Parti iktidarında ilişkilerimiz nasıl olduysa bundan sonra da yine aynı şekilde devam edecektir. Bizim Kuzey Kıbrıs'a yan bakmamız, ters bakmamız asla mümkün değil. Yapılan önemli bir seçimdir ve Kıbrıs Türkünün iradesi bizim için çok saygındır. Bunun için kendilerini tebrik ettik. Bu kadar yatırımı biz Kuzey Kıbrıs'a boşuna yapmadık" ifadelerini kullanmıştı.