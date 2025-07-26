MHP'li Feti Yıldız'dan 'sosyal medya mahkemeleri' uyarısı: 'İddianamesi dahi yazılmamış olaylarla...'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı İBB'ye yönelik soruşturma olmak üzere, Türkiye kamuoyu son dönemde birçok önemli soruşturma ve davayı yakından takip ediyor.

Söz konusu soruşturma ve davalara ilişkin çeşitli iddialar ise TRT ve iktidara yakın medya tarafından sıklıkla servis ediliyor.

23 Mart'tan bu yana tutuklu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu sanıklar hakkındaki iddianamenin henüz hazırlanmamış olması ve soruşturmaya konu olduğu öne sürülen birtakım iddiaların medya aracılığıyla kamuoyuna aktarılması, CHP ve partinin Genel Başkanı Özgür Özel tarafından eleştiriliyor.

MHP’DEN DİKKAT ÇEKEN “HUKUK” UYARISI

Türkiye gündemini meşgul eden soruşturma ve davalarla ilgili medyada ve sosyal medyada yer alan haber ve yorumlarla ilgili bir açıklama da MHP'den geldi.

MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TV kanallarına ve sosyal medyada seslendi.

Feti Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Ceza yargılamasında 'itham sistemi' kabul edilmiştir.

Sanık yada sanıklara isnat edilen fiillerin, yerini, zamanını, delillerini ve hukuki nitelendirilmesini, sevk maddelerini ve uygulanan tedbirleri iddianameyle öğreniyoruz.

Ceza muhakemesinde devletin cezalandırma hakkı ile şüpheli/sanığın temel hak ve özgürlükleri çatışma halindedir; muhakemeye şekil veren bu çatışmadır.

Bu çerçevede zaman içinde bazı temel muhakeme ilkeleri kabul edilmiştir.

Söz konusu ilkeler yüzlerce yıllık bir geleneğin sonucu olarak oluşmuştur.

Bu ilkelerin kaynağı sadece anayasa değil, CMK ve AİHS da oluşturmaktadır.

Henüz iddianamesi dahi yazılmamış olaylarla ilgili değerlendirmeler yapılırken ekranlarda peş peşe hüküm cümlelerinin kurulduğunu görüyoruz.

Anayasamızda yazılı olan, 'suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimsenin suçlu sayılamayacağı' hükmünü maalesef hukukçu arkadaşlar bile umursamıyor.

Bir kez daha hatırlatmak istiyorum;

Bütün yargılama önlemleri gibi, tutuklama da geçici niteliktedir.

Maalesef bizde peşin ceza gibi uygulanıyor.

Hiçbir ahlaki disipline bağlı olmayan Sosyal Medya Mahkemeleri hukuka-adalete zarar veriyor."