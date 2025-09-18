MHP'li Feti Yıldız: Süreç tamamlanınca Bahçeli modeli dünyaya örnek olur, literatüre girer

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı süreç, terör örgütü PKK'nin silah bırakması ve TBMM'de Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu kurulması ile devam ediyor.

Bugün 11'inci kez bir araya gelecek komisyon toplantısı öncesi MHP Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda komisyon üyesi olan Feti Yıldız, Halk TV'ye konuştu.

Yıldız, süreç hakkında dünya örneklerine yer vererek 'Bahçeli modeli' vurgusu yaptı.

"BU SÜREÇ DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK"

Feti Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Komisyondaki akademisyenler Kanada'dan Kolombiya'ya kıymetli öneriler sundular. Hepsi önemli ama bizimkine benzemiyor. Bu sürecin ismi Bahçeli modelidir. Süreç tamamlanınca Bahçeli modeli dünyaya örnek olur, literatüre girer ve ilerleyen yıllarda çatışmalı ortamlarda barışın anahtarı olur. Bu süreç dünyaya örnek olacak"