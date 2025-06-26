MHP'li isim Özgür Özel'i hedef aldı: 'Bu sefil anlayış...'

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel'deki Avrupa Birliği Konseyi toplantısındaki konuşması sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hedef aldı.

Büyükataman şunları yazdı:

“Brüksel’deki AB Konseyi toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, manda ve himaye hevesini bir kez daha acınası bir şekilde ortaya koymuştur.

Demokratik yollarla iktidara gelme ihtimali kalmayan Özgür Özel, Avrupa’yı adeta millî iradenin kararına müdahale etmeye çağırmaktadır.

Ne yazık ki CHP, kuruluş ayarlarının tam zıttına savrulmuş; iradesini büyük Türk milletine değil, yabancı başkentlere teslim etmiştir.

Bu sefil anlayış; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahramanlarımızın karşısında, “manda ve himaye” cemiyetleri kuran teslimiyetçi zihniyetin tıpa tıp aynısıdır.

Şaibeli bir kurultay ile CHP Genel Başkanı olan ve partisinin iç kavgalarından burnunu çıkaramayan Özgür Özel şunu çok iyi bilmelidir: Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir.

Büyük Türk milleti, yabancı başkentlerin hiçbir müdahalesine bugüne kadar geçit vermediği gibi, bundan sonra da vermeyecektir.

Yabancı başkentlerden medet umanlar karşılarında Başkent Ankara’nın iradesini ve Türk milletinin kudretini görecek; sonunda kaybetmeye mahkûm olacaklardır.”