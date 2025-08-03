MHP'li ismin 'PKK' rüyası: Sohbet odasında anlattı, açıklamasında 'yorumladı'

Sosyal medya platformunda “Kürdler Konuşuyor: Rojava/Süreç” başlıklı sohbet odasına konuşmacı olarak katılan eski MHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Akın Üstün, gördüğü bir rüyayı anlattı.

“Kendimi bu gece PKK kampında görüyorum” diyen Üstün, “O kampta, niye gitmişim bilmiyorum, iki katlı bir mağara. Bu mağarada beni sahiplenen, benimle ilgilenen bacaklarını kaybetmiş bir vatandaş. O grubun içerisinde de komutan statüsündeymiş. O benimle ilgileniyor. Beni oldukça da iyi ağırlıyorlar, ortamda rahat ettiriyorlar” dedi.

MHP’li Üstün ayrıca Kürtçe anadilin tartışıldığı sırada da “Bu bir devlet politikasıdır. Süreç içerisinde anadilde eğitim hakkı belki de verilecektir, ben bunu bilmiyorum” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

AÇIKLAMA YAPTI

Söz konusu konuşmanın sosyal medyada gündem olmasının ardından Akın Üstün bir açıklama yaptı. Gördüğü rüyasını da yorumladığı açıklamasında Üstün şunları söyledi:

"02 07 2025 tarihinde x platformundaki bir sohbet odasında yapmış olduğum konuşma tamamıyla baglamindan koparılmış,kes yapıştır yöntemiyle bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır.

iderim Dr Devlet Bahçeli beyin müellifi oldugu "Terörsüz Türkiye" hedefinin hayata geçtiğini gören ipsiz sapsizlarin yapmaya çalıştığı manipülasyon tutmayacaktir..

Rüyamda da gördüğüm üzere"ayakları olmayan"örgüt için yolun sonu gelmiş, kendilerine yapılan ya silahları bırak ya yok ol"çağrısına koşulsuz şartsız uymuslardir.

40 yıllık teröriste silah biraktirildigini görmeyenlerin taktıkları taktiksel maskeler,ayaklarımızın altındadır

Ana dilde eğitim konusuna gelince, aklı başında olan herkes bilir ki , kökü tarihi coğrafyası olan hiçbir devletin iki resmi yada eğitim dili olmamıştır, olmayacaktır. .

Kürtler bizim kardeşimizdir, diledikleri kadar Kürtçe konuşmakta serbesttirler.

Devletin resmi dili ve eğitim dili Türkçe dir.Yapmış olduğum konuşmanın önünü arkasıni keserek süreci sulandirmaya çalışanlar hezimete mahkum olanlardır.

Sonuna kadar Lider Devlet Bahçeli ...

Sonuna kadar Terorsuz Türkiye...

Bize düşen bu iradenin arkasında durabilmektir."