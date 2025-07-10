MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den süreç açıklaması: 'Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak'

Dün terör elebaşısı Abdullah Öcalan'ın, terör örgütü PKK'ye ilişkin verdiği videolu mesajı gündem oldu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da terör örgütü PKK'nin cuma günü (11 Temmuz) sembolik bir grup üyesi ile silah bırakmasına ilişkin açıklama yaptı. Doğan, PKK'nin Süleymaniye'de silah bırakacağını açıkladı.

Gelişmeler sürerken MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den de sürece ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE KOPACAK"

TV100'e konuşan Yönter, "Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak. Çok önemli haberler alacağız" dedi.

Yönter, şöyle konuştu:

"Milli birlik ve beraberlikle yeni yüzyılı karşılayacağız. PKK terör örgütü birkaç gün içerisinde silah bırakacak. Sürecin provoke edilmesinden elbette uzun bir süredir hem endişe ettik hem de bu konuda sayın genel başkanımız uyarılarını, kaygılarını, düşüncelerini paylaştı. Artık dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak. Türkiye huzurlu bir döneme geçecek. Türkiye, barış ve kardeşliğin ikame edildiği bir döneme geçecek. Biz Terörsüz Türkiye’yi amasız fakatsız destekliyoruz. Bu hususlara ulaşma noktasında son derece kararlıyız."

ERDOĞAN 'TARİHİ' AÇIKLAMA YAPACAK

Öte yandan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, dün akşam katıldığı bir canlı yayında, "Önemli olan devlet ve millet için doğru olanı yapmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak" ifadelerini kullanmıştı.