MHP'li Yalçın 'Terörsüz Türkiye' sürecini savundu, İmamoğlu'nu hedef aldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, sürecin Türkiye’nin ilerleyen dönemde lider ülke olma yolunda önemli bir adım taşıdığını belirtti. Bu konuda MHP olarak ellerini taşın altına koyduklarını ve hiçbir zaman arka planda bulunmayacaklarını vurgulayan Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da katkılarından dolayı teşekkür etti.

"TAKDİRLE KARŞILANIP DESTEKLENMEKTEDİR"

Terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye için bir dönüm noktası olacağını belirten Yalçın, "Son dönemde başlattığımız siyasi faaliyetler ve sosyal etkinlikler sırasında sevinçle görmekteyiz ki ’Terörsüz Türkiye’, ülkenin her yanında coşku ve takdirle karşılanıp desteklenmektedir. Terörsüz Türkiye, 21. yüzyılda lider ülke olma yolunda önemli bir kilometre taşıdır. Terörün olmadığı bir toplumsal hayat tarzı, domino taşı gibi öteki bölge ülkelerine de sıçrayacaktır. Terörsüz Türkiye olgusunun gerçekleşmesi, bölge barışının güçlenmesine katkıda bulunmakla kalmayacak, küresel barışa giden yolda önemli bir merhaleye ulaşılmasını sağlayacaktır. Türkiye sadece bölgesel bir güç değil, aynı zamanda süper devlet olmak için her türlü birikime sahiptir. Elbette süper devlet olmak için yapay zeka, yazılım ve uzay teknolojisi unsurlarda öne çıkmak yetmeyecektir. Nadir toprak elementlerine sahip olmak da kafi değildir. Askeri törenlerde sergilenen gelişmiş ve süper silahlar da bir ülkeyi süper devlet yapmaz. Siyasi ekonomik veya askeri herhangi bir uluslararası oluşumun üyesi, öncüsü olmak da lider ülke hedefine ulaşmaya yeterli değildir. Birinci Dünya Savaşı öncesinin yanlış konumlanmaları, İkinci Dünya Savaşı yıllarının zaman zaman haklı ama kayıplara yol açan ürkek politikaları, Türk siyasetinin önünde ders mahiyetindedir. Bölgede ve dünyada yeni paradigmalar oluşurken, yeni birliktelikler şekillenirken, Türkiye sahip olduğu tarihi birikimle yeni dünyada yerini alacaktır, almalıdır. Lakin Türkiye, yeni bölgesel ve küresel maceralara heveslenen bölgesel ve küresel aktörler karşısında ayakları yere basan tavır içinde olmalıdır. Türkiye’yi yönetme iddiasındaki siyasi partiler de bölgesel ve küresel konjonktürün gerekleri doğrultusunda akılcı politikalar üretmekle mükelleftir. Bu manada Cumhur İttifakı ve MHP, üzerine düşen mesuliyeti vukufla ifa etmektedir. Ordusu tecrübeli ve silahları güçlü, dinamik bir ülke de olsak ihtiyacımız olan, işe ’Terörsüz Türkiye’den başlamaktır" ifadelerini kullandı.

"SAMİMİYETTEN DEĞİL, MECBURİYETTEN"

Muhalefetin ‘Terörsüz Türkiye’ süreci için çaba göstermek yerine karalama kampanyası yürüttüğünü ve bu durumun ülkenin bütünlüğünü zarara uğrattığını vurgulayan Yalçın, "Vaktiyle Osmanlı ordusu savaştayken cephe gerisinde çıkarılan karışıklık ve içeride sergilenen ihanetlerin doğurduğu ciddi güvenlik sorunları daima hatırda tutulmalıdır. Sovyet zulmünden kaçıp bize sığınan soydaşlarımızın cellatlarına teslim edildiği ikinci büyük savaş yılları unutulmamalıdır. Terörsüz Türkiye, büyük devlet aklıdır. Mantığında ve temelinde büyük devlet aklı vardır. Binlerce yıllık Türk tarihinden süzülen devlet felsefesi ve yönetim anlayışı vardır. Buna karşılık milletin ve devletin ihtiyaçlarını dikkate alan sorumlu politikalarla halkın karşısına çıkması icap eden muhalefet partileri, Terörsüz Türkiye çabalarına destek vermek yerine karalama kampanyaları başlatmışlardır. Bu meseleyi kimi siyasi partilerin kar/zarar hanesine yazma noktasından görmesi, Türkiye’nin bekasına şaşı bakmaktır. Türkiye’nin geleceğini değil, kendi çıkarlarını öncelemektir. Bindiği dalı kesmek, kendi ayağına kurşun sıkmaktır. CHP’nin TBMM’de kurulan Terörsüz Türkiye komisyonuna katılması da samimiyetten değil, mecburiyettendir. Hatta yasak savmak içindir. CHP vaktiyle altılı, yedili masalar kurup DEM Parti’den oy rüşveti almasının mahcubiyeti içinde çarnaçar komisyonda yer almıştır. CHP, demokrasi istasyonundan kalkan Türkiye Yüzyılı trenini kaçırdığı takdirde sandıkta başına geleceklerin farkındadır. Mikro milliyetçi ve marjinal bazı particiklerse Türkiye Yüzyılı trenine binecek siyasi pasaport ve ehliyete sahip olmadıklarından, cibilliyetleri icabı lokomotifi ve kompartımanları taşlamaktadır" dedi.

ÖZEL VE İMAMOĞLU’NU HEDEF ALDI

MHP ve Cumhur İttifakı ilerleme kaydettikçe başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere muhalefet kesiminin çırpınmaya ve batmaya başladığını belirten Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sözünü ettiğimiz bu siyasi çevreler, bilhassa MHP aleyhtarlığını köpürtmek için olanca marifetlerini kullanmaya çalışmakta, ancak çırpındıkça batmaktadır. MHP ve Cumhur İttifakı mesafe aldıkça bunlar gerilemekte, tel tel dökülüp tükenmektedir. Bazen Meclis kürsüsünden, bazen de sokaklarda avaz avaz bağırmaları, bir bardak suda fırtına koparmaya çalışmaları bu yüzdendir. Dün CHP’nin yanında saf tutup, CHP’nin kanatları altına sığınıp DEM Parti ile ‘al taviz ver oy’ yapanlar, genel başkanımızın çıkışı karşısında paniğe kapılmışlardır. Devlet Bahçeli, malum girişimiyle hem DEM Parti’ye PKK’nın olmadığı meşru bir siyaseti tercih etmekten başka seçenek bırakmamış, hem de DEM Parti karşıtlığından ziftlenmek isteyen çevreleri besinsiz bırakmıştır. Terörsüz Türkiye karşıtı mikro milliyetçi ve marjinal partilerin durumu, bir bakıma kara kışta yiyecek arayan aç tilkilerin evlere dadanmasına benzemektedir. Diğer taraftan mikro partilerin ‘karga’ kılavuzu CHP, Türkiye’nin ve bölgenin meselelerine odaklanmak yerine hala eski İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu’nun ikbal ve istikbalini kurtarma derdindedir. Çünkü İmamoğlu’nun sermayesi CHP’yi rehin almıştır. Üstüne üstlük CHP’nin başı Özgür Özel siyasi fanatizmde zirve yapmış, partisinin standart oylarını konsolide etme kaygısıyla şedit, hırçın ve kavgacı bir dili itiyat haline getirmiştir. Oysa Özgür Özel’in bu çapsız tutumu, bütün samimi, mütereddit ve kararsız CHP’lilerin kendi partilerinden ümit kesmelerine yol açmıştır. Gerçek CHP’liler; mevcut yönetimin çözüm üretmeyen, iç barışı baltalayan, yetersiz ve kısır politikaları karşısında alternatif arayışına girmişlerdir. Kararsız seçmen huzur ve güven istemektedir. Barış ve uyum istemektedir. Siyasi partilerden iç ve dış politikayı doğru okumalarını beklemekte; ülke, bölge ve yerküre gerçeklerinin iyi analiz edilmesini beklemektedir. Tehditkar, kavgacı, intikamcı, huysuz üslup seçmeni kaçırmaktadır. Halkın sağduyu iklimine, çözüm üreten siyasete ve siyasetçiye ihtiyacı vardır. Ayrıca saldırgan ve çatışmacı politikalar, MHP’ye ve Cumhur İttifakı’na geri adım attıramayacaktır. Mikro partilerin karalama kampanyaları, iftira ve yalan siyasetleri Terörsüz Türkiye yürüyüşünü engelleyemeyecektir. MHP’nin ve Cumhur İttifakı’nın tekerleği tümsekte kalmayacaktır ama muhalefetin ahlaksız siyaseti kara saplanacaktır."