MHP'li Yönter'den dikkat çeken paylaşım: Sinan Ateş sanıklarının fotoğraflarını paylaştı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından, eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada hüküm giyen sanıklardan, Emre Yüksel ile Tolgahan Demirbaş’ın fotoğraflarını paylaştı.

Yönter paylaşımına "Mazlumlar mahkum olursa adalet yerin dibine geçer… Elbette adalet tecelli edecek, masumlar bir gün hürriyetiyle birleşecek…" diye yazdı.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın Özel Kalem Müdürü ve yardımcısı Emre Yüksel ile eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’a mahkeme hüküm giydirmişti.

Mahkeme, dosyada "suça azmettiren" sıfatıyla yer alan sanıklardan Tolgahan Demirbaş'ı "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme"den ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etti. "Tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan sanıklardan Emre Yüksel'e 18'er yıl hapis cezası verilmişti.