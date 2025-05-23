MHP'li Yönter'den 'Sedat Peker' göndermeli cuma mesajı: 'Bir umuttur yaşamak…'

Son dönemde MHP ile "barıştığı" ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştüğü iddialarıyla gündemde olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in sık sık kullandığı söz, MHP'li Ulvi Yönter'in paylaşımında görüldü.

Daha önce de sosyal medya hesabından Sedat Peker’in yaptığı 1 milyon 800 bin TL bağışı paylayan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, bu kez Sedat Peker’in bir sözüne atıfta bulundu.

X hesabından Cuma Mesajı paylaşımı yapan İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker’in sık sık kullandığı ‘Bir Umuttur Yaşamak’ sözünü paylaştı.

Yönter, geçen aylarda da "Ne güzel bir söz; bir umuttur yaşamak…Umut, ertelenmiş bir hayat değil, erişilecek bir gayenin direniş müjdesidir… Hayırlı Cumalar…" paylaşımını yapmış; Peker, söz konusu paylaşımı "retweet" (kendi hesabından paylaşma) yapmıştı.

"BİR UMUTTUR YAŞAMAK, BİR UFUKTUR YAŞATMAK"

Yönter, yeni paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir umuttur yaşamak…

Bir ufuktur yaşatmak…

Ve bir huzurdur iç medeniyet dengesini yakalamak…

Umudumuz kadar varız, ufkumuz kadar anlamlıyız…Huzurumuz kadar da anlayışlıyız…Umutları karartanları, huzur ve ufuk damarını kanatanları ya önümüzden ya da ömrümüzden çekip atmalıyız…Bu haklı ve haysiyetli mücadelede Allah şevkimizi artırıp bahtımızı açık eder inşallah…Cumamız mübarek olsun…"