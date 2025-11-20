MHP lideri Bahçeli, İmralı için izin istedi ancak terör örgütü Bahçeli’yi yetersiz bulduğunu açıkladı: ‘Bahçeli dediklerini yerine getirebildi mi?’

Gazetemiz Cumhuriyet, KCK/PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın “İslami temelli” yeni bir kültürel açılım geliştirdiğini, terör örgütünün de kültürel bir dönüşüme girdiğini, sürecin ve Cumhur İttifakı’yla işbirliğinin bu açılım üzerinden ilerleteceğini gündeme getirmişti.

MECLİS KOMİSYONUNU HEDEF ALDI

Terör örgütündeki bu kültürel dönüşüm tartışma konusu olurken, terör örgütünün elebaşılarından Helin Ümit terör elebaşısının yeni bir siyasi hareket kuracağına işaret etti. Terör örgütünün medya yapılanmasına konuşan terörist Helin Ümit; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun “oylama komisyona dönüştüğünü” ileri sürdü. Terörist Helin Ümit; “Komisyon bir dinleme komisyonuydu. Çeşitli kesimleri dinlediler. Fakat en temel muhatabı önder Apo’yu (terör elebaşısı Abdullah Öcalan) dinlemediler. 12. PKK Kongresi Önder Apo’yu baş müzakereci olarak belirledi” dedi. Ümit, terör elebaşısının “60 milyon Kürt’ü temsil ettiğini de iddia etti.

‘BAHÇELİ DEDİKLERİNİ YERİNE GETİRDİ Mİ?’

Terörist Ümit, önceki gün “Kimse yanaşmazsa kendi imkanlarımızla İmralı’ya gitmekten gocunmam” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sürecin başından beri sürdürdüğü tutumuna ilişkin de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Terörist Ümit, Bahçeli’nin konuşmalarını olumlu ve anlamlı bulduklarını ifade ederek; “Anlamlı, güzel söylüyor. Fakat az söylüyor. Yine de yetersiz söylüyor. Önder Apo dediklerini yerine getirdi. Peki Bahçeli dediklerini yerine getirebildi mi? Bahçeli ekim ayı konuşmasında ne demişti? ‘Partiyi feshetsin, gelsin Meclis’te, DEM Parti grubunda siyaset yapsın.’ Hani nerede? Önderliğimizin üzerine hâlen kilit vuruluyor. Umut hakkından yararlansın” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

AKP’DEN ‘YAPTIK OLDU’ İŞLEYİŞİNİ TALEP ETTİ!

Terör elebaşısının İmralı’daki tecrit durumdan çıkarılıp, siyaset yapar hale gelmesi gerektiğini savunan terörist Ümit; “Önder Apo’nun siyasi ve hukuki haklarının tanınmasını ve siyaset yapar hale gelmesini istiyoruz. PKK feshedildi. Biz önder Apo’nun oluşturacağı yeni siyasi harekete katılmak istiyoruz, ben ve tüm yoldaşlarım” dedi. AKP’nin süreci tıkadığını da iddia eden Ümit; “AKP içerisinde sözde ‘tabanımız karşıdır’ tartışması yürütülüyormuş. İstedikleri her konuda, her kararı kendi parti yapılarına ve tabanlarına kabul ettirebilen bir AKP gerçekliği var. Eğer olmuyorsa, ikna olunmuyorsa, yapılmıyorsa bu istenmediği içindir” ifadelerini kullandı.