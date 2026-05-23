MHP lideri Bahçeli: ‘Siyaset çıkar yarışı değildir’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu sertifika töreninde açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin siyasete dair sözleri dikkat çekti. Bahçeli, "Siyaset çıkar yarışı değildir. Siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir. Devletle kavgaya tutuşanların yaptığı siyaset değildir. Siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir. Tarihin doğru yerinde duruyoruz" dedi.
'Terörsüz Türkiye' sürecine dair de konuşan Bahçeli, "Huzur için tarihi sorumluluktur" dedi.
Devlet Bahçeli özetle şunları söyledi:
-Terörsüz Türkiye kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye huzur için tarihi sorumluluktur.
-Terörsüz Türkiye bölgesel çatışmalar, zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır. Bu düşünce ile kararlar almalı milletimizin huzurunu rehber almalıyız.
