Cumhuriyet Gazetesi Logo
MHP lideri Bahçeli: ‘Siyaset çıkar yarışı değildir’

MHP lideri Bahçeli: ‘Siyaset çıkar yarışı değildir’

23.05.2026 14:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
MHP lideri Bahçeli: ‘Siyaset çıkar yarışı değildir’

MHP lideri Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu sertifika töreninde yaptığı konuşmada siyasetin çözüm üretme alanı olduğunu belirterek, "Siyaset çıkar yarışı değildir. Siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir" dedi. MHP lideri, "Terörsüz Türkiye" sürecini de "tarihi sorumluluk" olarak nitelendirdi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu sertifika töreninde açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin siyasete dair sözleri dikkat çekti. Bahçeli, "Siyaset çıkar yarışı değildir. Siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir. Devletle kavgaya tutuşanların yaptığı siyaset değildir. Siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir. Tarihin doğru yerinde duruyoruz" dedi.

'Terörsüz Türkiye' sürecine dair de konuşan Bahçeli, "Huzur için tarihi sorumluluktur" dedi.

Devlet Bahçeli özetle şunları söyledi:

-Terörsüz Türkiye kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye huzur için tarihi sorumluluktur.

-Terörsüz Türkiye bölgesel çatışmalar, zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır. Bu düşünce ile kararlar almalı milletimizin huzurunu rehber almalıyız.

-Siyaset çıkar yarışı değildir. Siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir. Devletle kavgaya tutuşanların yaptığı siyaset değildir. Siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir.

İlgili Konular: #MHP #Bahçeli #Terör