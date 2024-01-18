MHP lideri Bahçeli’den, Altınok’a tebrik telefonu
MHP lideri Devlet Bahçeli, AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’u telefonla arayarak tebrik etti.
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’u telefonla arayarak tebrik etti. Bahçeli’nin, Altınok’a “İnşallah Ankara’yı kazanacağız” dediği öğrenildi.
ADAYLAR BELLİ OLMUŞTU
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Kongre Merkezi’nde Ankara ve İzmir'inde aralarında bulunduğu 48 ilin belediye başkan adaylarını açıklamıştıı. AKP'nin İzmir belediye başkan adayı Hamza Dağ, Ankara adayı ise Turgut Altınok olmuştu.
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