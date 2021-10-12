MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor

12 Ekim 2021 Salı, 10:59

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

''HİÇBİRİ TESADÜF DEĞİL''

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bizim milliyetçiliğimiz hayatın içindedir milletimizin vicdanındadır. MHP'ye atılan iftiraların gelişim ve ilerleyiş rotası okunduğu takdirde bunların hiçbirisinin tesadüf olmadığı görülecektir. Küresel güçler milli devletlerdeki yönetim iradesinin millet üstü güçlerle paylaşılmasını dayatmaktadır. Küresel aktörler açısından ülkelerdeki yükselen milliyetçiliğin kırılması, ilk etapta özerk devletler oluşturulması her zaman güncelliğini korumuştur. Bugün bütün insanlık bulaşıcı hastalıklardan adalet sorunlarına kadar yüz yüze bulunduğu tehlikelerle ortak kaderi paylaşmaktadır.

KILIÇDAROĞLU'NA 5 SORU

CHP'nin gizli gündeminde anayasanın ilk dört maddesini kaldırmak esastır. Sabıkalı bir milletvekili kalemiyle hazırlandığı anlaşılan demokratik muhalefetin anayasa değişikliği için izlenmesi gereken yol haritası Kılıçdaroğlu'nun ön sözü ile kaleme alınmıştır. Bunun gerisinde PKK'nın hain dokunuşu bulunmaktadır. Kılıçdaroğlu'na soruyorum.

Soru 1. Anayasadan Atatürk'ü çıkarmayı düşünüyor musunuz?

Soru 2. Anayasaya hakim olan Türk ismini tasfiye etmeyi planlıyor musunuz?

Soru 3. Türk vatandaşlığı kavramı yerine anayasal yurtseverlik, Türkiye yerine ülke, Türkiye Devleti yerine Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yerine insanı kelimelerinin getirilmesini amaçlıyor musunuz?

Soru 4. Demokratik muhalefet diyerek TİP'i, HDP'yi yanınızda görüyor ve bunlara kucak açıyor musunuz?

Soru 5. Terörist Demirtaş'ı hala savunuyor, ona elçiler gönderiyor musunuz? Soruların cevabı basittir, Kılıçdaroğlu ya evet diyeceksin ya hayır diyeceksin. Boş kağıt verirsen hepsine evet demiş kabul edileceksin. Sorularıma cevap ver.

SİYASİ CİNAYETLER İDDİASI

Yüreğin yetiyorsa konuş ve sorularıma cevap ver. Korku edebiyatını bırak, siyasi cinayet işlenebilir mesajlarını geç. Bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin. CHP'nin bir milletvekilinin "Keşke Demirtaş cumhurbaşkanı seçilse" diyecek kadar gözünü ve gönlünü kararttığı herkesin bildiği bir beyanattır.

AYRINTILAR GELİYOR...