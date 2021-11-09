MHP'de deprem! Vekil Öztürk'ü topa tutup istifa etti

09 Kasım 2021 Salı, 16:56

MHP Kırıkkale Keskin İlçe Başkanı Zafer Çakmaklı, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Facebook hesabından açıklamalarda bulunan Çakmaklı, istifa kararını MHP'li vekile yönelik sert sözlerle duyurdu.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ü eleştirerek görevinden istifa eden Çakmaklı, "O siyasi gelecek kaygısına düştü, ben ise, teşkilat çıkar ve menfaatlerinin kaygısına düştüm" dedi.

Çakmaklı, şöyle devam etti:

"Lakin bu kutuplaşmanın partime teşkilatıma ve canımdan çok sevdiğim dava arkadaşlarıma, teşkilat başkanlarıma zarar vermemesi adına Milliyetçi Hareket Partisi Keskin İlçe Başkanlığı görevinden istifa ediyorum.

Halil Öztürk, Sulakyurtlu ben Keskinliyim. Halil Öztürk partili, ben ülkücüyüm. Dün Halil Öztürk'ün yüzüne, danışmanlarına ve yalakalarına ne söylediysem yine aynısını ifade etmek istiyorum.

Bizde teşkilat esastır. Bir zafer gider, bin zafer gelir. Teşkilatımın çıkar ve menfaatleri şahsi çıkar ve menfaatlerimizin üzerindedir. Değerli dava arkadaşlarım, ülküdaşlarım haklarınızı helal edin benim varsa da helal olsun selam saygı ve hürmetlerimle."