MHP'li Semih Yalçın İYİ Parti lideri Akşener'i hedef aldı

07 Kasım 2021 Pazar, 16:28

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti’yi ve lideri Meral Akşener’i tepki çeken sözlerle hedef aldı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Semih Yalçın, Akşener’in hafta içi grup toplantısında yaptığı “Sayın Bahçeli ile Sayın Öcalan arasındaki mektup arkadaşlığı…” açıklamasına tepki gösterdi.

Akşener’i “Konuşurken ağzından tükürük saçan Müdire” sözleriyle hedef alan Yalçın, “‘Sayın Bahçeli ile Sayın Öcalan arasındaki mektup arkadaşlığı…’ gibi sefil ve rezil bir iddiayı dile getirirken şuuraltı kendisini ele vermiş İmralı’ya saygıda kusur etmemiştir.” dedi.

Yalçın açıklamasının devamında, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden alınan Lütfü Türkkan’ın şehit yakınına küfretmesi üzerine ise “Müdirenin yardımcısı sicilli hayâsızın içine sürüklendiği ahlak yozlaşmasını sarf ettiği çirkin sözler ve küfür ele vermiştir. İP’in İpsizleri de mezkûr müptezeli korumaya çalışarak İpliklerini pazara çıkarmışlardır. İP, Öcalan’a sayın demiş, şehit ailesine küfretmiştir. Artık İP kokmuş ve kopmuştur. İşte bu yüzdendir ki İP’in siyasi nesebi gayri sahihtir.” diye belirtti.

ERDOĞAN ŞEHİDE “KELLE” ÖCALAN’A “SAYIN” DEMİŞTİ

Yalçın’ın “Sayın Öcalan” sözleri üzerine Akşener’e sert sözler sarf etmesi akıllara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllar önceki açıklamasını getirdi. Erdoğan, Avustralya'da 14 Ocak 2000 tarihinde yaptığı konuşmada "Sayın Öcalan aldığı kellelerin bedelini ödüyor.” demişti. Ankara Başsavcılığı konuyla ilgili takipsizlik kararı vermiş ve "suç teşkil edecek unsur yok" demişti.