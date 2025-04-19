MHP’de İmamoğlu rahatsızlığı: ‘Bahçeli’nin demeci yargıya ve iktidara uyarı’

Yayınlanma: 19.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.04.2025 - 04:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davasına ilişkin 14 Nisan’da dikkat çeken bir yazılı açıklama yaptı. Mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, “Tanık ifadeleri, sarih ve sahici delillerle birlikte diğer sair bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına eksiksiz ilavesinin yapılması suretiyle kovuşturma etapları tamamlanmalı, şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzsa beraatı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir” dedi.

'CUMHUR İTTİFAKI’NDA İMAMOĞLU ÇATLAĞI'

Bahçeli’nin ilk kez İmamoğlu’nun suçsuz olabileceğine ilişkin bir ifade kullanması siyasette yeni tartışmalara yol açtı. “Cumhur İttifakı’nda İmamoğlu çatlağı” yorumlarına neden olan açıklamanın ardından İmamoğlu cephesinde de Bahçeli’ye yanıt gecikmedi. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Adalet sistemimizin yoğun bir biçimde tartışıldığı ve yargıya olan güvensizliğin had safhaya ulaştığı bugünlerde, MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli’nin çalışma arkadaşlarımla birlikte maruz kaldığımız yargı süreci ile ilgili tespitlerini ve çağrısını oldukça önemli buluyorum” ifadelerini kullandı. Söz konusu gelişmeler, MHP’den de farklı yorumlar gelmesine neden oldu. MHP kanadından yapılan yorumlarda Cumhur İttifakı’nda bir görüş ayrılığı olmadığı yalnızca yargı sürecinin hızlandırılması ve İmamoğlu’nun suçluluğunun bir an önce kanıtlanması gerektiği ifade edildi.

‘HEM İKTİDARA HEM YARGIYA UYARI’

Cumhuriyet’in ulaştığı kaynaklar MHP cephesinin İmamoğlu’na yönelik süreçten rahatsız olduğunu belirtirken, her türlü yargı sürecinin kısa tutulması gerektiğinin altını çiziyor. Sürecin ekonomiye verdiği zarara da işaret eden kaynaklar, “İmamoğlu operasyonu” ve “CHP’ye kayyum iddiaları” gibi haberlerin Türkiye’yi yeni bir krize sürükleyeceğini kaydediyor. Bazı kaynaklarsa Bahçeli’nin açıklamalarının hem yargıya hem iktidara uyarı niteliğinde olduğunu öne sürüyor. Bahçeli’nin “sokakların ısınmasını tehlikeli bulduğunu” ancak AKP’nin bu gerçeği umursamadığını belirten kaynaklar, ülkenin istikrarı için davanın bir an önce sonuçlanması gerektiğini vurguluyor. Öte yandan kaynaklar, söz konusu gelişmelerin İmralı sürecini aksatacağını ve bu süreçte DEM Parti’yi CHP’nin yanına iteceğini de belirtiyor.