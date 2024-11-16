MHP'den 5'inci paylaşım da aynı saatte geldi: 'Vakit tamamdır...'

MHP, 5 gündür resmi X hesabından yaptığı 'Vakit tamamdır' paylaşımına bir yenisini ekledi. Paylaşımda "Her şeyden önce Türkiye diyorsan; vakit tamamdır söz konusu vatandır" denildi.

MHP'den 5'inci paylaşım da aynı saatte geldi: 'Vakit tamamdır...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2024 - 15:54

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 'vakit tamamdır' paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Bugün yapılan 5'inci paylaşımda, "Her şeyden önce Türkiye diyorsan; vakit tamamdır söz konusu vatandır" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

MHP'nin 'vakit tamamdır' paylaşımlarının ilki bir video ile 12 Kasım Salı günü paylaşılmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yer aldığı videoda "Yalnız kalırsınız bazen... En yakınınız bile anlamaz sizi" ifadelerine yer verilmişti.

Dün yapılan paylaşımda ise "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan; vakit tamamdır, söz konusu vatandır" denilmişti.  


Etiketler: #Devlet Bahçeli #MHP #Paylaşım #Terör

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