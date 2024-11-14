Erdoğan-Bahçeli görüşmesi öncesi MHP'den dikkat çeken 'vakit tamamdır' paylaşımı

Yayınlanma: 14.11.2024 - 17:20

Güncelleme: 14.11.2024 - 18:23

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmeleri başladı.

Görüşme öncesi MHP’nin resmi sosyal medya hesabından üçüncü bir Devlet Bahçeli paylaşımı yapıldı. Paylaşımda "Devletin bekası, milletin refahını istiyorsan; vakit tamamdır. Söz konusu vatandır" notu yer aldı.

Paylaşımın, 18.00'deki görüşme öncesi yapılması dikkat çekti.

MHP'nin ilk videosu 12 kasım salı günü paylaşılmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yer aldığı videoda "Yalnız kalırsınız bazen en yakınınız bile anlamaz sizi" mesajı verilmişti.

Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı sonrasında Erdoğan ile aralarında görüş ayrılıkları olduğu iddia edilmişti.

Devletin bekası, milletin refahını istiyorsan;



VAKİT TAMAMDIR

SÖZ KONUSU VATANDIR pic.twitter.com/v2yUn21N7C — MHP (@MHP_Bilgi) November 14, 2024

BAHÇELİ'DEN 'GÖRÜŞ AYRILIĞI' SORUSUNA SERT TEPKİ

Devlet Bahçeli'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aranızda çözüm süreci konusunda bir görüş ayrılığı var mı" sorusu yöneltilmiş, Bahçeli, "Bir defa basın mensubu kardeşlerim, Türkiye’yi tahrik edici bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçin. Geçemiyorsan mesleğini bırak" sözleriyle tepki göstermişti.