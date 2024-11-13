Bu kez saat 15.00'te geldi: MHP'den ikinci 'vakit tamamdır' mesajı

Yayınlanma: 13.11.2024 - 16:29

Güncelleme: 13.11.2024 - 16:29

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” ifadeleri gündemdeyken, dün MHP’den dikkat çekici bir paylaşım gelmişti.

MHP’nin sosyal medya hesabından, “Vakit tamamdır. Söz konusu vatandır” başlığı ile bir video yayımlanmıştı.

Paylaşılan video, “Bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur. Yalnız kalırsınız bazen. En yakınınız bile anlamaz sizi” ifadesiyle başlamıştı.

Videoda, değişmeyen prensipler ve ödünsüz ilkeler başlığında tavizsiz bir dik duruşa da vurgu yapılmıştı.

“Bozkurta ne düşerse hesapsız atılması. Aldırmadan güruhun artan uğultusuna” ifadelerinin yer aldığı video, “Sen, bir adım ayrılmadan inandığın doğrudan. Görecekler. Millet nasıl toplanacak. Üç hilalin ardından. Vakit tamamdır. Söz konusu vatandır” ifadeleriyle sona ermişti.

MHP'DEN İKİNCİ PAYLAŞIM GELDİ

MHP'nin resmi X hesabından dün yapılan Bahçeli klibinin ardından bugün saat 15.00'te yeni 'Vakit tamamdır' paylaşımı yapıldı.

Paylaşımda, "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan; VAKİT TAMAMDIR, SÖZ KONUSU VATANDIR" ifadeleri kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısının ardından Cumhur İttifakı'nda fikir ayrılığı iddiaları gündeme gelirken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün "Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimiz sayesinde sahada çok önemli kazanımlar elde ettik. Bu mücadele aynı azim ve kararlılıkla devam edecek. Türkiye'nin geleceğinde teröre de terör takviyeli siyasete de yer yok. Cumhur İttifakı olarak bu konuda tam bir mutabakat içindeyiz" açıklamasını yaptı.