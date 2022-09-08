MHP'den seçim çıkışı: 'Seçim bir ay erkene alınabilir'
Muhalefet kanadının erken seçim ısrarları devam ederken Cumhur İttifakı'ndan dikkat çeken bir açıklama yapıldı. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, seçimlerin Kurban Bayramı ve üniversite sınavları nedeniyle bir ay erkene çekilebileceğini ifade etti.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu'nun katılımıyla MHP Bursa İl Başkanlığı tarafından basın toplantısı düzenlendi.
Büyükataman, toplantıda seçim tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu.
'SEÇİMLER 1 AY ÖNE ALINABİLİR'
Seçimle ilgili soruyu yanıtlayan Büyükataman, "Seçimler, 18 Haziran 2023 tarihinde ve zamanında yapılacaktır. Son zamanlarda erken seçimin erkene alınabileceğine dair söylemler medyada yer almaktadır. Özellikle muhalefet, bundan 1 ay öncesine kadar seçimlerin erken yapılacağına yönelik hükümetin hazırlıklar yaptığını gündeme getirerek, tabanlarını ve kendi mensuplarını diri tutmak ve seçime hazır hale getirmek için böyle bir propaganda yürüttüler. Ama seçimler, mutlaka zamanında yapılacaktır. Belki haziran ayında Kurban Bayramı, üniversite sınavlarının olması gibi birtakım gerekçelerden kaynaklı 1 ay seçimleri öne alma ihtimali söz konusu olabilir. Bu konuda bize intikal eden resmi teklif ve paylaşılan bir açıklama olmadı. Gazete köşelerinde yapılan yorumlara dayalı olarak bunu söylüyorum. Biz seçimlerin zamanında yapılacağına yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.
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