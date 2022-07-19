MHP'li başkandan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tuhaf 'telefon' tepkisi

19 Temmuz 2022 Salı, 15:22

Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, Kanal23'te yayınlanan 'Ayrıntı' programına katıldı. Işıkver burada yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ailelere yapmış olduğu taziye telefonlarıyla ilgili ilginç bir değerlendirme de bulundu.

"BU ŞEHRİ BOZMAK İSTİYORLAR"

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun taziye telefonlarını bir proje olarak yorumlayan Işıkver, "Elazığ bunlar için bir pilot il bir proje il. Bu şehri bozmak istiyorlar” dedi.

"Kemal Kılıçdaroğlu olmadık işlerde olmadık yerlerde onu bunu arıyor" diyen Işıkver, "Elazığ'a gösterdiğiniz hassasiyeti neden Malatya'ya Erzurum'a Yozgat'a göstermiyorsunuz" diye konuştu.

“Bakıyorsunuz Elazığ'da bir muhafazakar, bir milliyetçi babasını, annesini ailesinden birini kaybettiği zaman tak diye telefon geliyor" diyen Işıkver, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Genel Başkanımız sizinle görüşecek' deniliyor. Ben görevim itibaryla bir de uzun zamandır bu görevi yaptığım için bölgedeki hemen hemen bütün il başkanları ile yakın temas içerisindeyim. Soruyorum onlara, Kayseri'deki biri bir yakınını kaybettiği zaman Kılıçdaroğlu aramış mıdır? Veyahut Ankara'daki bir CHP'liyi bırakın, milliyetçi birini aramış mıdır? Yani bunlar Elazığ'ı masanın ortasına koymuşlar, Elazığ bunlar için bir pilot il bir proje il. Bu şehri bozmak istiyorlar.

Umarım düşündüğüm gibi değildir. Ben biraz da derin detaylara takılan birisiyim. Umarım bunu HDP dayatmıyordur.

Bugün bakıyoruz Kemal Kılıçdaroğlu olmadık işlerde olmadık yerlerde onu bunu arıyor. Elazığ'a gösterdiğiniz hassasiyeti neden Malatya'ya Erzurum'a Yozgat'a göstermiyorsunuz. Şimdi benim de milliyetçi tabanı temsil eden bir şahsiyet olmam itibariyle bu konuları sorgulamak benim vazifemdir”