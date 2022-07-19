AKP'li Nurettin Canikli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

19 Temmuz 2022 Salı, 11:17

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Boydak Holding’e kayyum atanması ve Ertunç Laçiner'e ilişkin yaptığı açıklamalar üzerine Kılıçdaroğlu'na dava açacağını duyurmuştu. Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik açıklamaları nedeniyle "hakaret" ve "iftira" suçlarından suç duyurusunda bulundu, 750 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Canikli'nin avukatı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, 28 Haziran'da partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda ve 30 Haziran'da bir gazeteye verdiği röportajda, Nurettin Canikli'ye yönelik hakaret ve iftiralarda bulunduğu öne sürüldü.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında hakaret ve iftira suçlarından soruşturma ve kamu davası açılması talep edildi.

Ayrıca Canikli, aynı açıklamalar nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 750 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

YOLSUZLUK ZİNCİRİ

Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gazeteci Metin Cihan’ın ortaya çıkardığı bir dizi yolsuzluk zinciri üzerinden Boydak Holding'e kayyum atamasıyla ilgili şunları dile getirmişti:

"Nurettin Canikli... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Bir yakınını Boydak Holding'e getirip kayyum olarak atıyor. Slovakya'da bir depo yapmamız lazım diyorlar. Oraya dünyanın parasını gönderiyorlar, 20 milyon Avro gönderiyorlar. Bu para yok şu an yok, adam da yok ortada. Hem 20 milyon Euro yok hem de kendisi yok. Bir kanun getiriyorlar, bu şekliyle, kayyum atanırsa kayyumun yaptığı bütün işlemler, karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin, bu karar görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mahalli ve cezai sorumluluğu doğmaz diyor. Malı götür hırsızlığı yap, kanun arkanda kapı gibi duruyor, Saray da arkanda kapı gibi duruyor. Böyle bir kanunu bu Meclis'e kabul ettirdiler."

Canikli, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yanıt vermişti. Gazeteci Cihan da Cankili’nin açıklamalarını paylaştığı belgelerle yalanlamıştı.

BELGELERLE YALANLADI

"Hiçbir yakınımı Boydak Holding'e kayyum olarak atamadım" diyen Canikli'ye "yalan" diyerek yanıt veren Cihan, 17 Mart 2017 tarihli Ticaret Sicil Gazetesini paylaştı. Gazetede Canikli'nin Başbakan Yardımcılığı dönemindeki kararıyla Ertunç Laçinel’in Boydak Holding'e Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ilişkin karar yer alıyor. AKP’li Canikli, Slovakya’da Boydak Holding tarafından kiralanan 21 bin m2 kapalı alanı bulunan lojistik merkezinin mülkiyetinin Ertunç Laçiner’e ait olduğu iddiasını da yalanlamıştı.

Cihan, Ertunç Laçinel ile Slovakya'daki şirket arasındaki sözleşmeleri paylaşarak, "Boydak’a yerleştirdiği Ertunç Laçinel ile Slovak şirketin sözleşmesi ektedir. Laçinel, Boydak’tan kendi ortağının (Lukas Zvala) şirketine hortum bağlıyor (ortaklık 2. ve 3. belgede net). Canikli bunu reddetmiyor ama miktarın 20 milyon Euro değil, daha az olduğunu söylüyor" demişti.