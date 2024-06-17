MHP'li Karakaya'nın 'pandemi' savunması, CHP'li Yavuzyılmaz'ı hayrete düşürdü
Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi parti heyetleri bayram ziyaretleri yapıyor. MHP'li Karakaya’nın, pandemi döneminde insanların işini kaybetmediğini hükümetin ciddi destekler verdiğini söylemesi üzerine Yavuzyılmaz, "Acaba iki ayrı pandemi dönemi mi yaşadık diye düşünüyorum, siz söyleyince ben hayretler içerisinde kalıyorum" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kurban Bayramı dolayısıyla
Yeniden Refah Partisi (YRP) ve CHP heyetlerini parti genel merkezinde misafir
etti.
MHP, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kadın
Kolları MYK Üyesi Azize Çeroğlu, Gençlik Kolları MYK üyesi Eda Albayrak’tan
oluşan CHP heyetini ağırladı. Görüşme 55 dakika sürdü.
Ziyarette Yavuzyılmaz, bayram kutlamasının ardından, konuyu
KİT’lerin özelleştirilmesine getirdi.
Yavuzyılmaz, 233 sayılı KHK kapsamındaki 19 KİT’in Hazine ve
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından örtülü bir özelleştirme sürecine
sokulmak istendiğini belirtti.
Yavuzyılmaz, siyasette bayramlaşmaların zaman zaman
gerginleşen siyasi ortamları daha iletişime açık hale getirdiğini belirtti.
Yavuzyılmaz, ülkede yaşanan ekonomik zorluklara da dikkat çekerek bu nedenle
bayramın tüm toplu kesimleri tarafından aynı heyecanla kutlanamadığını ifade
etti.
İkisi de TBMM KİT Komisyonu üyesi olan MHP'li Karakaya ile
CHP'li Yavuzyılmaz arasındaki sohbet KİT'lerin özelleştirilmesi üzerine
yoğunlaştı.
Yavuzyılmaz şunları söyledi:
“Bayramlar birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının öne
çıktığı çok özel günler. Siyasette bayramlaşmanın geleneksel hale gelmesi
bizlere bırakılan güzel bir miras. Siyasetin güzellikleri olduğu kadar
sıkıntıları ve zorlukları da var. Özellikle gerginleşen siyasi ortamda ölçüsü
kaçan açıklamalar, üslubun sertleşmesi gibi bazı durumlar bu gibi bayramlarda
aslında daha iletişime açık, diyaloğa açık daha fazla kucaklaşabilme imkanını
da sağlamış oluyorlar. Bayramlar güzel ancak maalesef bu bayramda ekonomik
krizin yarattığı vatandaşlarımızda mutsuzluk, umutsuzluk söz konusu. Özellikle
asgari ücrete iyileştirilme yapılmayacağı yönünde hükümet kanadından gelen
açıklamalar, emeklilerimizin geçinenememesi, bayramın tüm toplum kesimlerinde
aynı heyecanı yaratabildiğini söylemek oldukça zor.
'Nerede o eski bayramlar' cümlesini sık duyduğumuz bir
sürecin içerisindeyiz. Bu bakımdan ümit ediyorum bu bayramdan sonra geçim
sıkıntısı yaşayan işsizlik altında ezilen gençlerimizin de dahil edilip
sorunlarının hızla çözüldüğü bir sürece dönüşsün. Siyasi partilerin de görevi
tabii bu sürece katkı sağlamak. Bu anlamda da biz de her zaman kollektif bir
çalışmaya hazır olduğumuzu duyurmak adına mücadeleye devam edeceğimizi ifade
etmek istiyorum.”
"ÖRTÜLÜ ÖZELLEŞTİRME"
“Sizinle uzun yıllardır aynı komisyonunda, KİT
Komisyonu’ndayız. Bu bakımdan özellikle vurgulamak istiyorum ki Hazine ve
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 233 Khk kapsamındaki 19 KİT'e bir kanun teklifi
taslağı gönderdi. Bu KİT'lerin yönetimsel yapısını değiştirmekle ilgili bir
kanun teklifi taslağı. Eğer bu taslak kanun teklifine dönüşüp yasalaşırsa
içinde Devlet Demiryolları’nın olduğu, Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nun olduğu
BOTAŞ’ın, TPAO’nun, ÇAYKUR’un olduğu dev kuruluşların olduğu bu kitlerin örtülü
bir özelleştirme sürecine girmesi söz konusu. Yönetim Kurulu üyelikleri 7’ye
çıkıyor. Bunun 4’ünü Hazine ve Maliye Bakanı öneriyor.
Aslında o kuruluşun kaderini belirleyecek bir konuma
geliyor. Genel Müdürler yönetimde söz sahibi olamıyor. Bu taslak önümüzdeki
günlerde Türkiye kamuoyunda mutlaka tartışılacak. Bu sürece hassasiyetle
yaklaşacağınızı düşünüyorum. Sıcak karşılamayı yaptığınızdan dolayı teşekkür
ediyorum. Sayın Devlet Bahçeli’ye iyi bayram dileklerimizi, Sayın Genel
Başkanımız Özgür Özel’in iyi bayram dileklerini de iletiyoruz."
Karakaya ise "KİT’lerde uzun süre 5 yıl bir çalışma
tempomuz oldu. Önemli konular görüşüldü, tartışıldı karara bağlandı. KİT'lerle
ilgili herhangi bir yasal düzenleme somut bir şey söz konusu değil ama
söylediğiniz kadarıyla ifade etmek gerekirse Hazine aslında KİT'lerin sahibi.
Hazine aslında işin ve şirketlerin sahibi bu millet adına. Bir düzenlemenin
yapılması da bu anlamda sıkıntı oluşturmayabilir" dedi.
Yavuzyılmaz, "Daha önce Mehmet Şimşek'in yaptığı
uygulamalarda gördüğümüz buydu ve kusurlu olmuştu. 10 yıl tecrübeli olan özel
sektör yöneticilerinin atanabilir duruma geliyor. Sektörle ilgili ve ilgisiz
olan AK Parti'ye yakın olan pek çok kişi rahatlıkla yönetim kuruluna
atanabilir" diye konuştu.
"NİYET OKUMA OLUR"
Karakaya, Yavuzyılmaz'ın sözlerine, "O niyet okuma
olur. Ülke yönetiminde CHP de söz sahibi olursa elbette o zaman CHP atamış
olacak. Ekonomiyle ilgili son verilere baktığımızda göstergelerde iyileştirme
henüz başlamamış olabilir ama uygulanan ekonomi politikalarının sonuç vermeye
başlayacağının işaretleri de ortaya çıkmış oldu. Tüm dünyada fiyat artışı
süreçlerine girildi" dedi.
"AYRI PANDEMİ DÖNEMİNİ Mİ YAŞADIK DİYE DÜŞÜNÜYORUM"
MHP'li Karakaya’nın, pandemi döneminde insanların işini kaybetmediğini hükümetin ciddi destekler verdiğini söylemesi üzerine Yavuzyılmaz, "Acaba iki ayrı pandemi dönemi mi yaşadık diye düşünüuyorum, siz söyleyince ben hayretler içerisinde kalıyorum. Zonguldak'a bile tanı kitleri gelsin diye müthiş mücadele verdik" diye konuştu.
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