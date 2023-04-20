MHP’li Osmanağaoğlu: Seçim değil, Hilal ile Haç'ın savaşı!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 09:21

Güncelleme: 20.04.2023 - 09:21

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve 2. Bölge milletvekili adayları Bayındır ilçesinde düzenlenen Bereket Sofrasında Gönül Birliği iftar programına katıldı.

MHP Bayındır İlçe Başkanlığınca bir düğün salonunda organize edilen iftar programında konuşan Veysel Şahin, ramazan ayının sonuna gelindiğini belirterek Müslüman aleminin bayramını kutladı.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Tamer Osmanağaoğlu ise 14 Mayıs seçimlerinin Türk tarihi için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Ben buna bir seçim değil, Hilal ile Haç'ın savaşı diyorum. Cenabı Allah Haç'a karşı Hilalimizi mağlup etmesin diyorum. Cenabı Allah bu Hilalimizin boynunu bükmesin diyorum" diye konuştu.