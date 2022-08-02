MHP'li vekilden lüks araç hediyesi: 'Kardeşime bin araba feda olsun'
MHP Milletvekili İbrahim Özyavuz, MHP Haliliye Belediye Meclis Üyesi Osman Karaağaç'a lüks bir otomobilin anahtarını verdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından "Kardeşime bir değil bin araba feda olsun" diye paylaştı.
MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, MHP Haliliye Belediye Meclis Üyesi Osman Karaağaç'a lüks bir aracın anahtarını verdiği fotoğrafları, Twitter hesabından "Kardeşime bir değil bin araba feda olsun" sözleriyle paylaştı.
Özyavuz, 30 Temmuz tarihli paylaşımında "MHP Haliliye Belediye Meclis Üyemiz Kardeşim Osman Karaağaç'a bir değil bin araba feda olsun iyi günlerde kullansın" ifadelerini kullandı.
MHP Haliliye Belediye Meclis Üyemiz Kardeşim Osman Karaağaç'a bir değil bin araba feda olsun iyi günlerde kullansın. pic.twitter.com/l1kFAddroY— İbrahim Özyavuz (@iozyavuz1963) July 30, 2022
Osman Karaağaç ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sürpriz karşısındaki hislerini, "denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa" ifade edemeyeceğini" belirterek "Sana bir can değil bin can feda olsun" dedi.
Karaağaç'ın paylaşımı şöyle:
"Vekil ağabeyim. Bugünkü Süprizin Karşısında Hisslerimi Denizler Mürekkep Ağaçlar Kalem Olsa İfade Edemez.
Tek Kelime İle Sen Benim Ağabeyimsin
Rabbim Varlığını Daim Eylesin.
Sana Bir Can Değil Bin Can Feda Olsun"
Editör notu: Yazım hataları kişiye aittir, metin olduğu gibi aktarılmıştır.
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