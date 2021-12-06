MHP'liler bu kez Türkeş Vakfı'nı bastı: Bundan sonra uyarmayacağız

06 Aralık 2021 Pazartesi, 09:28

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'un, bir grupla Altındağ'da bulunan Alparslan Türkeş Vakfı binasına gittiği ve buradakileri tehdit ettiği görüldü.

Baştuğ, vakıftakilere "Başbuğumuzun ismini CHP'ye Mansur'a peşkeş çekmeye kalkarsanız bunun hesabını soracağız" diye seslendi.

MHP'li başkanın devamında "Ya adam gibi çalışmalarınızı yürütürsünüz ya da nefesimizi ensenizde hissedersiniz. Sizi buraya geldim uyarıyorum bundan sonra uyarmayacağım" dediği duyuldu.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da gerçekleştirilen Alparslan Türkeş Anması etkinliğine saldırı düzenlenmişti. MHP İl Başkanı Turgay Baştuğ'un hedef göstermesinden sonra Baştuğ'un öncülüğünde 50'ye yakın kişi, etkinliğin düzenlendiği salonun kapısında çevik kuvvet polislerinin beklemesine rağmen salona girmişti. Salona giren MHP'liler, Alparslan Türkeş'e Kuran tilavetinden sonra dua edildiği esnada sahnedeki bayrakları alıp protokole saldırmıştı.

Saldırı sonrasında konuşan Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Alparslan Türkeş Vakfı'ndan ilk günden beri rahatsız olduğunu söylemişti.