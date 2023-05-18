Millet İttifakı Kampanya Koordinasyon Kurulu toplandı
Millet İttifakı partilerinden oluşan Kampanya Koordinasyon Kurulu CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kurmaylarından oluşan Millet İttifakı Kampanya Koordinasyon Kurulu CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
'KOORDİNASYON' ÖN PLANA ALINDI
Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tur Kampanyası ile ilgili koordinasyonun nasıl sağlanacağı ile ilgili görüşmeler yapılıp kararlar alındı.
ÇALIŞMALAR ÖRGÜTLERE İLETİLDİ
Alınan kararlar doğrultusunda Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin tüm il ve ilçe başkanlarının koordineli bir şekilde Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Kampanyası için nasıl çalışılacağı belirlenerek, örgütlere iletildi.
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