Millet İttifakı'nın Beyoğlu Seçim Koordinasyon Merkezi'ne taşlı saldırı

Yayınlanma: 28.04.2023 - 12:23

Güncelleme: 28.04.2023 - 13:06

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimlerine kısa bir süre kala siya partilerin seçim bürolarını hedef alan saldırılar sürüyor.

Millet İttifakı’nın Beyoğlu'nda bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'ne de gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından taşlı saldırı düzenlendi.

HASAR OLUŞTU

Saldırı nedeniyle Seçim Koordinasyon Merkezi'nde hasar oluştu. Koordinasyon Merkezi'nden yapılan ihbar üzerine dün gece olay yerine çok sayıda polis geldi.

Polisin yaptığı incelemelerin ardından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Son olarak, CHP'nin Ataşehir'deki Seçim İrtibat Bürosu'na saldırı düzenleyerek, parti flamalarını yırtan, camlarına Erdoğan ve AKP yazarak, silahla ateş eden toplam 6 kişi dün gözaltına alınmıştı.