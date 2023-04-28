Yıl 2023... Sokakta yürüyen 3 kadına saldırı: Darbedip, zorla araca bindirdiler!

Yayınlanma: 28.04.2023 - 11:23

Güncelleme: 28.04.2023 - 11:54

Kadına yönelik erkek şiddeti katlanarak ve boyut değiştirerek devam ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün gece yaşanan olay dehşete düşürdü. İki erkeğin, kaldırımda yürüyen 3 kadına tekme ve tokat ile saldırdığı ve ardından saçlarından tutup zorla taksiye bindirdiği görüldü.

YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI!

Edinilen bilgiye göre, dün gece Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde, kimliği belirlenemeyen iki erkek, kaldırımda yürüyen üç kadına tekme ve tokat ile saldırıda bulundu. Saldırganlar, darp ettikleri kadınları daha sonra saçlarından tutup bir taksiye bindirerek bölgeden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise, bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.