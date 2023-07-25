Millet İttifakı’nın diğer partileri yakından takip ettikleri CHP’deki tartışmalar için uyardı: Suların durulması gerekiyor

Yayınlanma: 25.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 25.07.2023 - 04:00

Yerel seçimlere az bir süre kala ve Cumhur İttifakı kanadı seçimler için çalışmalarını hızlandırırken muhalefetin yolunun nasıl şekilleneceğinin de “CHP’deki tartışmaların netleşmesine bağlı olduğu” vurgulanıyor. Muhalefetin diğer partilerinde “CHP’de bir an önce suların durulması gerektiğine” vurgu yapılıyor. CHP listelerinden parlamentoya giren Gelecek Partisi ile Saadet Partisi’nin TBMM’de ortak grup kurmasının ardından “yerel seçimlerde de ortak hareket edeceğine” kesin gözüyle bakılıyor. Buna göre Saadet Partisi ile Gelecek Partisi, ortaklaşa il il, ilçe ilçe ve belde belde çalışmalar yürütecek. Bu çalışmalar doğrusunda illerde, ilçelerde ve beldelerde “hangi partinin adayı ön plana çıkıyorsa, o aday desteklenecek.”

‘AKP VE MHP’YE YARAR’

DEVA Partisi’nin de tercihinin İYİ Parti’de olduğu gibi “kendi adaylarıyla seçime girmekten yana olduğu” belirtiliyor. Ancak 6’lı masada CHP ile bir arada yer alan partiler, ana muhalefet partisinde yaşanan “değişim tartışmalarının” da bir an önce son bulmasını istiyor. CHP’deki bu tartışmaların uzaması halinde muhalefet blokunun tümüyle bölüneceği ve bu bölünmenin “tamamıyla AKP ve MHP’nin işine yarayacağına” dikkat çekiyor.

Muhalefet kanadı, 6’lı masada olduğu gibi “tümden bir işbirliği halinde yerel seçimlere katılmaktansa il il, ilçe ilçe, belde belde hangi partinin adayı daha güçlü ise o aday etrafında birleşmenin, uzlaşının sağlanamadığı illerde ise her partinin kendi adayını çıkarması yönündeki formülün seçimleri kazandıracağını” değerlendiriyor.

‘DİNAMİKLER FARKLI’

Muhalefet blokunda yerel seçimlerin “dinamiklerinin farklı olduğu” da tartışılıyor. Ankara, İstanbul, İzmir gibi metropol kentler dışında yerel seçimlerin en önemli faktörünün “kazanacak aday olduğu” vurgulanıyor. Bu nedenle ana muhalefet partisi CHP’nin gündeminin de en kısa sürede “yerel seçimler ve artan vergiler olması gerektiğine” işaret ediliyor.

