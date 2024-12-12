Milletvekillerine sunum yapan CHP’li kurmaylar bölgedeki parçalı yapının riskine dikkat çekti

Yayınlanma: 12.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.12.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinin milli güvenlik ve dış politika kurmaylarıyla yaptığı toplantı sonrası dün Meclis’te CHP’li milletvekilleri de Suriye’de yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek için basına kapalı toplandı. Toplantıda CHP genel başkan yardımcıları İlhan Uzgel ve Yankı Bağcıoğlu sunum yaptı. Bağcıoğlu’nun Suriye’deki gündemin askeri boyutunu harita üzerinden anlattığı belirtilirken Uzgel’in de siyasi ve diplomatik bir değerlendirme paylaştığı belirtildi. Toplantıda parçalı bir Suriye yapısının Türkiye için tehlikeli olacağına yönelik yorumların konuşulduğunu söyleyen milletvekilleri, “CHP, Suriye’de toprak bütünlüğünden yana. Suriye’nin bütün ve güçlü bir yapısının olması Türkiye’nin faydasınadır. Bölgede barış ortamı sağlanmalı ve bütüncül bir geçiş hükümeti kurulmalı” ifadelerini kullandı.

‘AKP’NİN ZAFER ALGISI’

Bölgedeki belirsizliğe dikkat çeken vekiller, “Belirsizlik yorum yapmayı zorlaştırıyor. Şu anda AKP medyası ve troller Suriye politikasında bir zafer algısı yaratmaya çalışıyor. Suriye’deki meseleden iç politikaya bir başarı hikâyesi devşirmeyi umuyorlar. Ciddi bir belirsizlik var. Erdoğan da geçen haftaya kadar Esad ile görüşebileceğini söylüyordu” dedi. Suriye’deki HTŞ ve YPG tehdidi ile sığınmacı sorununa değinen CHP’liler, “Geri dönüşler başladı diye haberler yapılıyor ama durum medyada anlatıldığı gibi değil. Şu anda görünen, sığınmacılar bölgedeki belirsizlikten hâlâ burada kalmayı düşünüyor gibi” dedi. Özel’in bugün bir televizyon programına katılacağına da dikkat çeken vekiller “Partimizin asıl görüşü ortaya koyacak” bilgisini paylaştı. Öte yandan partisinin MYK toplantısı sonrası sığınmacıların dönmeleri için iktidara takvim çağrısı yapan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, “AKP’ye kısa vadeli siyasi çıkar devşirmeye çalışmak yerine; ülke ve milletimizin ortak milli menfaatlerini korumaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Suriye’de kurulan geçiş hükümeti kapsayıcı değildir” dedi.