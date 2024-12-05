Milletvekilleriyle bütçe görüşmelerine çalışan CHP lideri Özel’den sosyal medya uyarısı

Yayınlanma: 05.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.12.2024 - 07:20

CHP lideri Özgür Özel, dün partisinin milletvekilleriyle CHP Genel Merkezi’nde basına kapalı olarak grup toplantısı düzenledi. Toplantıda 9 Aralık’ta TBMM Genel Kurulu’nda başlayacak bütçe görüşmeleri ele alındı. CHP lideri Özel’in görüşmelerden önce milletvekillerinden bölgelerine giderek saha çalışmaları yapmalarını istediği öğrenildi. Bu kapsamda tüm milletvekillerinin bu hafta sonu illerinde olacağını söyleyen parti kurmayları “Milletvekillerimiz yine esnaf, çarşı pazar gezileri yapacak. Halkın sorunlarını dinleyecek, ardından kürsüde dinledikleri sıkıntıları anlatacak” dedi. Bütçenin ilk gününde CHP’nin tam kadro Meclis’te olacağı aktarılırken bütçenin açılış konuşmasını da CHP adına Özgür Özel’in yapacağı belirtildi. Sonraki günlerde ise vekillerin nöbetleşe şekilde bütçede olacakları, partinin gölge kabinesinde milletvekili olan isimlerin kendi alanlarındaki bütçeler görüşülürken konuşma yapacağı kaydedildi.

Toplantıda parti içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul İl Danışma Kurulu’nda söylediği “‘Her an kurultay olabilir’ dedikodularına muhatap edilen partimize dair bir süreç yönetilmekte. Bu dedikoduların kaynağının parti dışı çevreler olduğu apaçık ortadadır ama dedikodu ateşine odun taşımamak, hepimizin görevidir” sözleriyle başlayan ve CHP PM Üyesi Orhan Sarıbal’ın sosyal medyadan yaptığı “Partimizin kurultay sürecini yalnızca genel başkanlık ya da parti yönetimi ekseninde tartışmak, tabanımızın duygularını ve taleplerini görmezden gelmek kabul edilemez” paylaşımıyla devam eden tartışmaların konuşulmadığı belirtildi. Ancak CHP lideri Özel’in milletvekililerini parti içi tartışmalarla ilgili sosyal medyada paylaşım yapılmaması konusunda uyardığı öğrenildi. Parti kurmayları “Partinin bir sürü yetkili organı var, partiyi sosyal medyada, televizyonda tartışmanın anlamı yok. Genel başkanımız da bu anlamda bir uyarı yaptı” bilgisini paylaştı. Yönetimi eleştiren milletvekillerinin de toplantıda, “Şu an bütçe gündemiyle toplandık ancak ileride parti içi konuları da ele aldığımız bir kapalı oturum yapalım” talebinde bulunduğu öğrenildi.

‘İMZA GİRİŞİMİ YOK’

Toplantıda parti içi tartışmaları gündeme getirmediğini söyleyen ve yönetimi eleştiren milletvekilleri “Ancak kendi aramızda bir değerlendirme yaptık. Ekrem Bey’in bir belediye başkanı olarak parti içi tartışmalara bu kadar girmesinden rahatsız olan arkadaşlarımız var. Bu konuları başka bir toplantıda konuşmayı istiyoruz. Ancak bunun dışında şu an için kurultay için imza toplama girişimimiz yok. Partinin iyiliği için bazı eleştirilerimiz var, bunları söylüyoruz” dedi.

‘KADERLERİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. Özel, paylaşımında, “Madenlerde kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nde madencilere muhalefette dile getirdiğimiz tüm sorunlarını çözeceğimiz iktidarımızın müjdesini veriyor, hepsini en güçlü dayanışma duygularımla selamlıyorum. Kaderini değiştireceğiz bu ülkenin” dedi.