Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi MHP'li Feti Yıldız'dan 'kanun teklifi' açıklaması

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' söylemiyle başlattığı yeni sürece ilişkin Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun üyesi MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, komisyonun kanun tekliflerini Meclis'e sunmayacağını ancak taslaklar hazırlanacağını söyledi.

Aynı zamanda Anayasa Komisyonu Üyesi olan Yıldız, yaptığı sosyal medya paylaşımında komisyonun ekseriyetini hukukçuların oluşturduğunu dile getirerek ''Komisyon ,Gazi Meclise kanun teklifi sunmayacaktır.Ancak kararlaştırılan alanlarda tavsiye teklif taslakları hazırlayacaktır'' dedi.

Yıldız şunları ifade etti:

''Milli Dayanışma,Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun ekseriyetini hukukçu arkadaşlar oluşturmaktadır.

"TEKLİF TASLAKLARI HAZIRLAYACAK''

Komisyon ,Gazi Meclise kanun teklifi sunmayacaktır. Ancak kararlaştırılan alanlarda tavsiye teklif taslakları hazırlayacaktır.

Yeni bir şey keşfetmeyeceğiz.

Ceza Muhakemesi Hukukunun İlkeleri bellidir.

Adil Yargılanma İlkesi,

Suçsuzluk karinesi, lekelenme ilkesi,

Bağımsız ve Tarafsız Hâkim İlkesi,

Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi,

Aleniyet İlkesi,

Özel Hayatın Gizliliği İlkesi,

Aleyhine delil göstermeye zorlanmama ilkesi,

Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi,

Çekişmeli muhakeme ilkesi,

Davasız Yargılama Olmaz İlkesi,

Vasıtasızlık İlkesi,

Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi,

Maksada Uygunluk İlkesi,

Hukuk Devleti İlkesi,

Ölçülülük İlkesi.

Ceza Muhakesinin İşleyişine İlişkin İnsan Hakları:

Hak Arama Hakkı,

Şüphelinin veya Sanığın Hakkındaki Suçlamaları ve Yasal Haklarını Öğrenme Hakkı,

Şüphelinin Suçlamalara İlişkin Susma Hakkı,

Savunma Hakkı,

Tercüman Hakkı,

Makul Süre İçinde Yargılanma Hakkı.

''YENİ BİR DİL İNŞA EDELİM''

Toplumun tamamını kucaklayan, temel hak ve özgürlükler alanını genişleten, vatandaşların ülkeye aidiyetlerini ve devlete güvenlerini pekiştiren adımlar atılırken Terörsüz Türkiye yolunda yeni bir dil inşa edelim.

Sükunetle düşünelim.

Düşmanlık körüklemeye hevesli olanların tuzağına düşmeyelim.''