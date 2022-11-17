Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenleri görmezden geldi

17 Kasım 2022 Perşembe, 04:00

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimcilerin hedefinde. Eğitim sendikaları, “Öğretmenlik Meslek Yasası’nın (ÖMY) yarattığı tahribat ve itirazları” görüşmek için Özer’den randevu istedi. Ancak Özer’den eğitim sendikalarına dönüş olmadı.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Özer’in tutumu üzerine “Eğitimde faaliyet gösteren 15 sendikanın görüşme talebini reddetmeniz, bizleri değil sizleri küçültecektir” açıklaması yaptı.

Özer’in atanamayan bir öğretmenin verdiği çiçeği almamasını anımsatan Özbay, “Sizin öğretmen görünce kulağınızı kaşımanıza gerek yok çünkü eğitim emekçisinin sesini zaten duymuyorsunuz. Gözünüzü kaçırmanıza gerek yok çünkü eğitim emekçisinin halini zaten görmüyorsunuz. Arkanızı dönüp gitmenize gerek yok çünkü öğretmenlere ne kadar üstten baktığınızı bilmeyen kalmadı” diye konuştu. Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul da “Bakan Özer, 200 binin çok üzerinde üyeye sahip 15 eğitim sendikasının temsilcilerine randevu vermeyerek öğretmenlerden yana bir yaklaşımları olmadığını açık biçimde ortaya koydu” ifadelerini kullandı.