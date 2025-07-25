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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in dili sürçtü: 'Soruları bizim imam hatip okullarımızdaki öğretmenlerimiz hazırlıyor'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in dili sürçtü: 'Soruları bizim imam hatip okullarımızdaki öğretmenlerimiz hazırlıyor'

25.07.2025 13:07:00
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Haber Merkezi
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in dili sürçtü: 'Soruları bizim imam hatip okullarımızdaki öğretmenlerimiz hazırlıyor'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sorularının sızdırıldığı iddialarını reddetti. Ancak Bakan Tekin bu kez de soruların hazırlanmasında imam hatip okullarında görevli öğretmenlerin görev aldığını söyledi.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sorularının sızdırıldığına yönelik tartışmalar sürerken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçen günlerde yaptığı bir konuşmada kullandığı ifade dikkat çekti.  

Bakan Tekin, Türkiye Basın Federasyonu'nu ziyareti sırasında yaptığı konuşmasında, LGS sorularının hazırlanmasında imam hatip okullarında görevli öğretmenlerin görev aldığını söyledi.

LGS sorularına dair "sızdırma" iddialarını yalanlayan Yusuf Tekin, konuşması sırasında “Soruları bizim imam hatipte, eee bizim okullarımızda görevli öğretmenlerimiz hazırladı” dedi. 

Tekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Diyorlar ki, soruları bakanlık görevlileri dışında kişiler hazırladı. Bu külliyen yalan. Soruları bizim imam hatipte, bizim okullarımızda görevli öğretmenlerimiz hazırlıyor. Sonrasında ihtiyaç duyulursa üniversitelerden akademisyenlere, soruların bilimselliği açısından hakemlik yapılması için başvurulabilir.”

Bakan, LGS sorularının sızdırıldığı iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmaya dair de bilgi verdi:

“29 kişi hakkında soruşturma açıldı. Bu kişilerin içinde farklı kamusal görevlerde bulunanlar da var. Soruşturmanın selameti açısından hepsi görevden uzaklaştırıldı.”

İlgili Konular: #lgs #Yusuf Tekin

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