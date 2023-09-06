Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e ÇEDES Projesi için soru önergesi verildi
CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, okullarda “manevi danışman” adı altında vaiz gibi din görevlilerinin çalışmasını öngören ÇEDES Projesi’ni Meclis gündemine taşıyarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.
CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, “ÇEDES projesi kaç okulda uygulamaya konulmuştur? Anayasaya ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı değil midir” sorularını yöneltti.
Projenin “okul dışı çalışma” olduğu savunulan MEB yanıtında, “Manevi danışmanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca belirlenmektedir. Sistemin bakanlığımızla ilgisi bulunmamaktadır. ÇEDES Projesi, kök değerlerin veli izniyle üç resmi kurumun görevlilerinin destek verdiği okul dışı kulüp çalışmalarıdır. Bakanlığımız tarafından ÇEDES Projesi’ne özel bir bütçe ayrılmamıştır” denildi. Ersever, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede “Bakanlık, laik ve çağdaş eğitim ile Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı projeye kamuoyundan gelen yoğun tepkiler üzerine projeyi inkâr eder noktaya geldi” dedi.
Öte yandan Meclis’te basın toplantısı düzenleyen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, “Okul ihtiyaçlarındaki KDV düşürülsün” dedi.
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