Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e ÇEDES Projesi için soru önergesi verildi

Yayınlanma: 06.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.09.2023 - 04:00

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, “ÇEDES projesi kaç okulda uygulamaya konulmuştur? Anayasaya ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı değil midir” sorularını yöneltti.

Projenin “okul dışı çalışma” olduğu savunulan MEB yanıtında, “Manevi danışmanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca belirlenmektedir. Sistemin bakanlığımızla ilgisi bulunmamaktadır. ÇEDES Projesi, kök değerlerin veli izniyle üç resmi kurumun görevlilerinin destek verdiği okul dışı kulüp çalışmalarıdır. Bakanlığımız tarafından ÇEDES Projesi’ne özel bir bütçe ayrılmamıştır” denildi. Ersever, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede “Bakanlık, laik ve çağdaş eğitim ile Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı projeye kamuoyundan gelen yoğun tepkiler üzerine projeyi inkâr eder noktaya geldi” dedi.

Öte yandan Meclis’te basın toplantısı düzenleyen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, “Okul ihtiyaçlarındaki KDV düşürülsün” dedi.

