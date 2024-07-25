Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu, bugünkü toplantısına başladı.

AA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 15:58
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe'deki Saray'da yapılan toplantı saat 15.50'de başladı.


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