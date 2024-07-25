Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Milli Güvenlik Kurulu, bugünkü toplantısına başladı.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Beştepe'deki Saray'da yapılan toplantı saat 15.50'de başladı.
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