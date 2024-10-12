Milli Mücadele’ye tanıklık etmenin maliyeti ağırlaştı

Yayınlanma: 12.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.10.2024 - 04:00

Milli Mücadele’yi anlamak ve ülkenin kurtuluşunu anlamak için Çanakkale Şehitliği’ndeki müzeleri gezmek isteyen yurttaş, 41 günde yüzde 70 zamla karşılaştı. Türkiye tarihini öğrenmek isteyen bir öğrencinin söz konusu alanı gezmek istemesi için ödemesi gereken bedel ise yüzde 60 arttı. Şehitliğe giden bir yurttaş, tüm bu ücret alınan yerleri gezerse Şubat 2024’te 230 lira ödemesi gerekirken şu an 390 lira ödeyecek. Yani milli duyguyu yaşamak yüzde 70 zamlandı. Bir öğrenci yaşadığı ülkenin tarihini görmek için buraları gezmek isterse Şubat 2024’te 135 lira ücret ödemesi gerekirken, şu an 215 lira ödeyecek. Buna göre bir öğrencinin ülke tarihine tanıklık etmesinin maliyeti de yüzde 60 zamlandı. 22 Şubat 2024’te Çanakkale Destanı Müze Sergi Müzesi tam bileti 30 lirayken, 3 Nisan 2024’te yüzde 66 zam ile 50 liraya çıktı. Öğrencilerin kullandığı indirimli bilet 15 liradan, 25 liraya çıktı.

Şubat 2024’te Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi Sinevizyon tam bileti 50 lirayken, yüzde 100 zam ile 100 liraya çıktı.